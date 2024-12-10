Какие дороги в Украине хотят сделать платными и какой может быть цена – детали

По мнению экспертов, сначала следует начать с введения платного проезда для грузовиков.

В Украине несколько участков дорог, которые могут сделать платными.

Об этом говорится в статье hromadske.

"Для экономической целесообразности платной дороги нужно не менее 20 000 автомобилей в сутки. У нас таких участков на самом деле не так много", – говорит экс-замминистра инфраструктуры Виктор Довгань.

О каких участках дорог идет речь

По информации издания, в Министерстве развития громад для начала планируют сделать платным проезд на шести отрезках. Речь идет о частях дорог общей протяженностью примерно 1400 километров:

часть дороги от Борисполя до Полтавы,

отрезок от Киева до Ровно,

маршрут из Днепра до Кривого Рога и Николаева,

маршрут Ягодин – Ковель – Луцк,

маршрут Харьков – Днепр – Запорожье,

отрезок дороги от Херсона в Николаев.

По мнению Виктора Довганя, можно найти 5-10 участков, которые могли бы стать платными. К примеру, это новый мостовой переход в Кременчуге, будущая Большая Кольцевая в Киеве, дорога из Краковца во Львов. Также среди вариантов – соединить Житомирскую и Одесскую трассы.

Какова будет цена за пользование

Издание напоминает, что еще в декабре 2020-го Кабмин установил максимальный размер такой платы:

для мотоциклов, легковых автомобилей, микроавтобусов и грузовиков массой до 3,5 тонн максимальный тариф составляет 0,023 евро за километр (1 гривна за километр);

для грузовиков габарита от 3,5 до 12 тонн и автобусов – 0,045 евро (2 гривны);

для грузовиков более 12 тонн, больших автобусов и автопоездов – 0,133 евро (5,84 гривны).

"Стоимость проезда на платных дорогах или участках для частных автомобилей будет определяться оператором [это может быть "Укравтодор", областная администрация или другая сторона, владеющая дорогой]. Вполне вероятно, что с учетом транспортного спроса, но не больше, чем в постановлении Кабмина о предельной стоимости, но не меньше, чем нужно для возврата инвестиций", – говорит Дмитрий Беспалов, эксперт по транспортному моделированию.

Кто должен платить

Эксперт по транспортному моделированию Дмитрий Беспалов успокаивает, что сейчас о платных дорогах для пользователей частного транспорта речь не идет. Плату за пользование уже имеющимися дорогами предлагают ввести прежде всего для фур.

Ранее сообщалось, что в Украине уже разрабатывается 6 ключевых маршрутов для платных дорог.

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