Какие дрова можно брать в лесу без разрешения: штрафы и правила

Не все дрова можно собирать / © Unsplash

С наступлением холодного сезона украинцы все чаще ищут способы обеспечить себя дровами. Однако не все знают, что даже во время сбора лесных ресурсов действуют четкие правила и за их нарушение предусмотрены штрафы.

Об этом идет речь в Лесном кодексе Украины.

Что разрешено собирать без разрешения

Согласно действующим нормам, каждый может беспрепятственно собирать:

сухие ветви, хвою, листья и кору, уже лежащие на земле;

ягоды, грибы, травы — если они не относятся к редким или краснокнижным видам.

Такие действия не требуют специальных разрешений, если не наносят вреда окружающей среде.

Что категорически запрещено

Нарушением считается:

срезка деревьев, даже сухих, без согласования с лесхозом;

самопроизвольная заготовка дров без лесорубного билета;

вывоз больших объемов древесины без документов

Такие действия трактуются как незаконная рубка и влекут административную или даже уголовную ответственность.

Как действовать законно

Чтобы заготовить дрова легально, необходимо:

обратиться в местное лесное хозяйство;

получить разрешение или лесорубный билет;

соблюдать определенные условия — место, объем и тип древесины.

Специалисты советуют не рисковать и не собирать древесину самостоятельно: в лесхозах можно узнать официально разрешенные участки для сбора или приобрести дрова легальным путем. Закон строго защищает природные ресурсы, поэтому даже «невинный» сбор может обернуться штрафом.

Напомним, ранее стало известно о новой программе зимней поддержки. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. рассказала подробности помощи украинцам.

Речь также шла о том, где в Украине можно легально заготавливать дрова для отопления. Самый простой и полностью легальный способ получить дрова для отопления — это их приобретение через официальные государственные структуры.