Какие дрова можно брать в лесу без разрешения: штрафы и правила
Украинцам напомнили, какие дрова можно брать в лесу без разрешения, а если не соблюдать эти правила, тогда светит штраф.
С наступлением холодного сезона украинцы все чаще ищут способы обеспечить себя дровами. Однако не все знают, что даже во время сбора лесных ресурсов действуют четкие правила и за их нарушение предусмотрены штрафы.
Об этом идет речь в Лесном кодексе Украины.
Что разрешено собирать без разрешения
Согласно действующим нормам, каждый может беспрепятственно собирать:
сухие ветви, хвою, листья и кору, уже лежащие на земле;
ягоды, грибы, травы — если они не относятся к редким или краснокнижным видам.
Такие действия не требуют специальных разрешений, если не наносят вреда окружающей среде.
Что категорически запрещено
Нарушением считается:
срезка деревьев, даже сухих, без согласования с лесхозом;
самопроизвольная заготовка дров без лесорубного билета;
вывоз больших объемов древесины без документов
Такие действия трактуются как незаконная рубка и влекут административную или даже уголовную ответственность.
Как действовать законно
Чтобы заготовить дрова легально, необходимо:
обратиться в местное лесное хозяйство;
получить разрешение или лесорубный билет;
соблюдать определенные условия — место, объем и тип древесины.
Специалисты советуют не рисковать и не собирать древесину самостоятельно: в лесхозах можно узнать официально разрешенные участки для сбора или приобрести дрова легальным путем. Закон строго защищает природные ресурсы, поэтому даже «невинный» сбор может обернуться штрафом.
Речь также шла о том, где в Украине можно легально заготавливать дрова для отопления. Самый простой и полностью легальный способ получить дрова для отопления — это их приобретение через официальные государственные структуры.