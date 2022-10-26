Какие электроприборы лучше не выключать из сети, чтобы не навредить технике

Следует знать, как приборы лучше оставлять включенными в сети.

Не все устройства можно безопасно выключать из розетки.

Телевизоры Smart TV подключаются к маршрутизатору WLAN. Работа телевизора зависит от работы роутера — как только роутер обесточивается, телевизор перестает работать. При повторном включении, возможно, придется перепрограммировать настройки ТВ. Обновление телевизора происходит автоматически в фоновом режиме обычно ночью. Если отключить Smart TV от сети, процесс обновления, который проходил в это время, будет прерван. Это может привести к ухудшению качества изображения.

Поэтому телевизоры Smart TV и роутеры лучше не выключать из розеток.

В некоторых моделях принтера после полного отключения питания и повторного включения и перезапуска может произойти очистка принтера. При очистке прибор тратит много чернил.

Что всегда нужно отключать из розетки для экономии электричества, так это зарядные устройства для смартфонов и планшетов, ноутбуки, кухонная бытовая техника.

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