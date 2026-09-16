Какие электроприборы осенью могут резко увеличить счета: один из них способен "набегать" на свыше 600 грн в месяц

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С приходом более холодной погоды украинцы и европейцы снова начинают чаще пользоваться электрическими обогревателями, духовками и сушилками. Некоторые приборы могут существенно увеличить потребление электроэнергии, особенно если использовать их по несколько часов в день.

Об этом пишет niezalezna.pl.

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Больше всего электроэнергии среди бытовых приборов для обогрева может потреблять тепловентилятор. В зависимости от модели его мощность составляет около 1000–2500 Вт.

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Например, устройство мощностью 2000 Вт, работающее три часа в день, за месяц потребляет около 180 кВтч. Если же использовать его по восемь часов в день, расход электроэнергии будет значительно выше — и именно такой сценарий может заметно повлиять на сумму в платежке.

В то же время специалисты советуют не оставлять тепловентиляторы и другие электрические обогреватели без присмотра из-за риска возгорания.

Еще одним прибором, который может увеличивать потребление электроэнергии осенью, есть бойлер. В более холодный сезон вода, поступающая в дом из водопровода, имеет более низкую температуру, поэтому для ее нагревания до привычной температуры требуется больше энергии.

По оценкам производителей, электрический бойлер объемом 80 литров может потреблять примерно 100-250 кВтч в месяц. Фактические затраты зависят от количества людей в домохозяйстве, частоты использования горячей воды и характеристик устройства.

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Осенью также чаще используется электрическая духовка. Ее мощность обычно составляет 2000–3600 Вт, хотя фактическое потребление электроэнергии зависит от температуры, программы и длительности приготовления.

Один типичный цикл выпекания может потребовать около 0,7–1,2 кВтч. Интенсивнее всего духовка потребляет электроэнергию во время нагрева до заданной температуры. После этого термостат периодически отключает нагревательные элементы.

Уменьшить издержки поможет режим конвекции. Во многих случаях он позволяет готовить при температуре примерно на 20 градусов ниже, чем при использовании режима верх-низ.

Отдельно стоит упомянуть сушильные машины. В дождливую и холодную погоду их используют чаще, а расход электроэнергии зависит от типа устройства.

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По европейским показателям для сушилок емкостью около 7 кг модель с нагревательным элементом может потреблять примерно 2,7 кВтч за цикл в режиме Eco. Для сушилки с тепловым насосом этот показатель составляет около 0,85 кВтч.

Таким образом, с наступлением более холодной погоды следует обратить внимание не только на продолжительность работы электроприборов, но и на их мощность и режим использования. Именно регулярное использование энергоемких устройств может стать причиной заметного увеличения потребления электроэнергии.

Как мы писали, украинец рассказал, как ему удалось почти вдвое снизить затраты на электроэнергию благодаря бойлеру. Он использует двухзонный тариф и с помощью разумной Wi-Fi розетки настроил автоматическое включение бойлера преимущественно в часы действия ночного тарифа. В результате его ежемесячный платеж сократился с 900 до 473 грн — примерно на 427 грн, или на более 5 тысяч грн в год.

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