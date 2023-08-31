Какие еще истребители, кроме F-16, рассчитывает получить Украина: Кулеба назвал

Украина рассчитывает получить французские истребители Rafale.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью французскому Le Monde.

"Мы работаем с другими странами, производящими самолеты нового поколения", — сказал министр, отметив, что Франции от поставок получит стратегические и инвестиционные выгоды.

Кратко о характеристиках Rafale:

Dassault Rafale – это французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный французской компанией "Dassault Aviation". Это полностью французский проект – вооружение, двигатели, авионика и собственное производство. Есть разные варианты этого самолета.

Самолет является бесхвостым летательным аппаратом [4] с дополнительным высокорасположенным передним горизонтальным оперением (т.н. канарды ), среднерасположенным треугольным в плане крылом с корневыми наплывами и двумя двигателями в хвостовой части фюзеляжа. Самолет является бесхвостым летательным аппаратом и двумя двигателями в хвостовой части фюзеляжа.

Технические характеристики:

Экипаж: 1-2 человека

Длина: 15,27 м

Размах крыльев: 10,80м

Высота: 5,34 м

Максимальная скорость на большой высоте: 2203 км/ч (1,8 Маха)[5]

Боевой радиус: 1800 км

Боевой радиус: 1093 км в варианте истребителя-перехватчика.

Напомним, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что первые пилоты уже отбыли на обучение F-16.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.