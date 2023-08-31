Какие еще истребители, кроме F-16, рассчитывает получить Украина: Кулеба назвал

Dassault Rafale представляет собой многоцелевой истребитель четвертого поколения.
Украина рассчитывает получить французские истребители Rafale.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью французскому Le Monde.
"Мы работаем с другими странами, производящими самолеты нового поколения", — сказал министр, отметив, что Франции от поставок получит стратегические и инвестиционные выгоды.
Кратко о характеристиках Rafale:
Dassault Rafale – это французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный французской компанией "Dassault Aviation". Это полностью французский проект – вооружение, двигатели, авионика и собственное производство. Есть разные варианты этого самолета.
Самолет является бесхвостым летательным аппаратом [4] с дополнительным высокорасположенным передним горизонтальным оперением (т.н. канарды ), среднерасположенным треугольным в плане крылом с корневыми наплывами и двумя двигателями в хвостовой части фюзеляжа. Самолет является бесхвостым летательным аппаратом и двумя двигателями в хвостовой части фюзеляжа.
Технические характеристики:
- Экипаж: 1-2 человека
- Длина: 15,27 м
- Размах крыльев: 10,80м
- Высота: 5,34 м
- Максимальная скорость на большой высоте: 2203 км/ч (1,8 Маха)[5]
- Боевой радиус: 1800 км
- Боевой радиус: 1093 км в варианте истребителя-перехватчика.
Напомним, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что первые пилоты уже отбыли на обучение F-16.
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