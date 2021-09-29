Какие еще вирусные инфекции есть в Украине, кроме COVID-19: медик предупредила об опасности во время лечения

Какие еще вирусные инфекции есть в Украине, кроме COVID-19: медик предупредила об опасности во время лечения

Врач отметила, что вирусные инфекции антибиотиками не лечат.

В Украине, кроме коронавируса, сейчас фиксируют и другие вирусные заболевания. Однако люди не спешат обращаться к медикам и лечатся дома антибиотиками.

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Об этом рассказала врач-инфекционист и координатор управления здравоохранения Житомирской ОГА по направлению "Инфекционные болезни" Ольга Сахневич, пишет "Укринформ".

Врач рассказала, что сейчас в Украине есть много респираторных заболеваний, вызванных вирусами.

"Это — парагрипп, РС-вирус, риновирусы, немало случаев энтеровирусной инфекции, которая проявляется катаральными явлениями и множественными высыпаниями, а это все связано с тем, что люди возвращаются из зарубежного отдыха и привозят нам эти вирусные инфекции. В этом году у нас выявлено до 5 случаев ботулизма, фиксировали вирусные гепатиты А и В. Что касается кишечных инфекций, то их действительно стало меньше благодаря тому, что мы моем и дезинфицируем руки", — пояснила Ольга Сахневич.

Врач также отметила, что многие украинцы не спешат обращаться за медицинской помощью и лечатся дома с помощью антибиотиков, что опасно.

"Сейчас люди меньше обращаются, потому что думают, что будут лечится дома одни или пойдут в аптеку — и им там посоветуют принять антибиотики. Хотя эта эра чрезмерного и неправильного использования антибиотиков приведет к тому, что у нас будет антибиотикорезистентнисть. Это значит — если действительно будет бактериальная инфекция и человеку назначат антибиотик, а он к этому уже принимал их несколько видов — организм станет нечувствительным к такого препарата и не будет действовать эффективно на бактерии. Еще раз подчеркиваю: вирусные инфекции антибиотиками не лечатся. Они должны лечиться симптоматически, специфической противовирусной терапией обычно в первые 12-36 часов от момента заболевания", — пояснила врач.

Напомним, врач рассказала, как дети болеют штаммом "Дельта" и кому из них лучше прививаться.

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