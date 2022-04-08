Какие еврожестки чаще всего покупали украинцы в первый месяц войны / commons.wikimedia.org

Какие еврожестки чаще всего покупали украинцы в первый месяц войны

Какие еврожестки чаще всего покупали украинцы в первый месяц войны

За первый месяц войны в Украине было зарегистрировано около 8,3 тыс. легковых автомобилей из Европы. Это на 76% меньше, чем в прошлом году, но в 15 раз больше, чем зарегистрированных в этом году новых авто. ТСН.ua рассказывает, какие модели стали наиболее популярными среди украинцев во время военного положения.

Список наиболее популярных моделей евроблей среди украинцев в первый месяц войны был опубликован Укравтопромом.

Лидером среди подержанных автомобилей, которые покупали украинцы в марте 2022 года, стал Volkswagen Golf. Его граждане Украины зарегистрировали 484 раза. Автомобили выпускали с 1997 по 2004 год. Он считается надежным и недорогим в обслуживании автомобилем.

Второе место занял RENAULT Megane – 472 раза эту модель зарегистрировали в Украине. Впервые эта модель увидела свет в далеком 1995 году, но ее популярность все еще достаточно высока. Главными достоинствами этого авто специалисты называют высокий уровень безопасности, хорошую шумоизоляцию, комфортный салон и низкую потерю топлива.

На третьем месте оказался VOLKSWAGEN Passat, которого зарегистрировали украинцы 422 раза. Эту модель начали выпускать в 1973 году. За это время автомобиль стал одним из самых популярных во всем мире. Автомобиль отличается хорошей динамичностью, просторным багажником.

Четвертое место за SKODA Octavia – 399 украинцев в марте 2022 года стали владельцами этой модели. Этот лифтбек пользуется большим спросом среди автолюбителей. Первая его версия появилась в 1996 году.

А завершает пятерку лидеров FORD Focus – этот автомобиль решили приобрести 217 украинцев. Это автомобиль С-сегмента, который входит в десятку самых популярных в Европе. Отличается хорошей мощностью.

Также в Укравтодоре сообщили, что с начала 2022 года уже 69 тысяч подержанных авто из стран ЕС было зарегистрировано в Украине. А это в 6 раз больше, чем за этот же период прошлого года.