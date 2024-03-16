Эксклюзивное интервью Макрона: президент Франции раскрыл детали договора о безопасности между Киевом и Берлином

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности.

Президент Франции Эммануэль Макрон в эксклюзивном интервью каналам "1+1" и "Мы – Украина" раскрыл некоторые подробности.

"Я думаю, что с канцлером Шольцом мы придем к общему мнению относительно тех инициатив, которые были решены на встрече в Париже 26 февраля. Во время этой встречи Германия взяла на себя большие обязательства по производству в Украине оружия и обслуживанию военной техники. И это очень важно, то, что делает Германия. Мы также считаем, что очень важная роль Германии в развитии новой коалиции в отношении дальнобойного оружия", — сказал он.

Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский посетил Берлин и Париж, чтобы подписать там соглашения о сотрудничестве безопасности. Теперь, вместе с прорывным британским соглашением, Украина имеет соглашения о безопасности уже с тремя государствами-членами G7.

Еще в июле прошлого года на саммите НАТО в Вильнюсе все государства G7 и ряд других присоединившихся государств (прежде всего членов НАТО) обязались разработать и подписать с Украиной договоры безопасности. Цель – обеспечить минимальные обязательства безопасности Запада для Украины до тех пор, пока Украина не вступит в Альянс.

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