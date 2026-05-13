Какие главные цели сегодняшней атаки РФ по западу Украины: в Сети перечислили

Сегодня днем, 13 мая, продолжается массированная дроновая атака РФ по Украине, в том числе по западным областям.

О том, что стало основной целью врага, говорится в паблике «Николаевский Ванек».

По данным паблика, который ранее связывали с главой Николаевской ОВА Виталием Кимом, объекты в разных областях (преимущественно в западных), которые были атакованы по состоянию на сегодняшний день:

гражданская и административная инфраструктура (жилые дома и т.д) — больше всего;

энергетическая инфраструктура (свет);

транспортная инфраструктура (железная дорога) — меньше, чем свет.

Заметим, что, по данным мониторинговых пабликов и местных каналов в Телеграм, кроме областных центров — Луцка и Ровно — в этих двух областях под вражескую атаку попали Ковель (на Волыни) и Здолбунов (в Ровенской области). Как известно, это два важных транспортных узла железнодорожного сообщения.

По словам местных в разговоре с журналистом ТСН.ua, особенно громко было в Здолбунове — местные насчитали десятки взрывов.

Массированная атака 13 мая

Ранее глава Ровненской ОВА Александр Коваль сообщил, что РФ ударила по жилому дому в Ровенской области, в результате чего 3 человека погибли и 4 ранены. Где именно случилась трагедия, он не уточнил.

Напомним, в ночь на среду, 13 мая, российская армия совершила очередную массированную атаку на Украину.

Сегодня днем атака продолжилась. В ГУР предупредили, что она может носить длительный характер.

