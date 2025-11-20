Какие глазные болезни освобождают от мобилизации: четкий перечень

Мобилизация / © ТСН

Украине, по меньшей мере, до 3 февраля 2026 года продлено действие военного положения и общей мобилизации. В этот период все военнообязанные должны пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК), определяющую их пригодность к службе. Процедура регулируется Положением о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

Как сообщает 24 Канал, проблемы со зрением, приводящие к тяжелым или необратимым функциональным нарушениям, могут стать основанием для признания человека непригодным к службе.

Кого могут освободить от мобилизации

Человек может получить статус непригодного для военной службы, если имеет тяжелые офтальмологические нарушения, предусмотренные Расписанием болезней. Речь идет, в частности, о:

значительные анатомические изменения век или конъюнктивы, ухудшающие зрение или ограничивающие подвижность обоих глаз;

тяжелые поражения органа зрения: рубцовые изменения, помутнение, дистрофия, хроническая катаракта, поражение зрительного нерва и другие патологии с частыми рецидивами или стойким падением остроты зрения;

любые формы отслойки или разрыва сетчатки на обоих глазах;

глаукома в тяжелой стадии на двух глазах;

паралич глазодвигательных мышц, что приводит к постоянной диплопии (двойное видение);

значительные нарушения рефракции;

миопию или гиперметропию более 12 диоптрий в одном из меридианов любого глаза.

Основанием для полной негодности также резкое снижение зрения вплоть до полной слепоты или отсутствия глазного яблока.

ВЛК принимает решение только после изучения медицинских документов и личного досмотра военнообязанного.

Когда проблемы со зрением не освобождают от мобилизации

Большинство офтальмологических диагнозов не гарантирует освобождение от службы. В таких случаях человека могут признать ограниченно пригодным или даже полностью пригодным. Это касается:

средней степени близорукости или дальнозоркости — примерно 6–12 диоптрий;

легких форм глаукомы;

астигматизма с разностью рефракции от 3 до 6 диоптрий;

хронических или неосложненных заболеваний век, конъюнктивы, слезных путей или глазной орбиты, не нарушающих существенной функции зрения.

Все решения ВЛК основаны на Приказе Министерства обороны №402 от 14 августа 2008 года (с обновлением). Именно этот документ содержит расписание болезней, где в статьях 29-31 определены критерии пригодности и непригодности по офтальмологическим показателям.

Раньше речь шла о том, что делать, если отсрочку не продлили автоматически. Это можно сделать через ЦНАП.

«В ЦНАП вы предоставляете документы (оригиналы или должным образом заверенные копии), на их основании администратор вносит информацию в программу и эта программа сама сформирует соответствующее заявление. А документы работник отсканирует. Их передадут в ТЦК и СП для рассмотрения комиссией», — сообщила адвокат Дарья Тарасенко.