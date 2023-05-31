Какие города "атакуют" клещи: специалист назвал "лидеров" по заболеванию боррелиозом

Статистика пострадавших от комаров не ведется, ведь их укусы не представляют угрозы для жизни человека.

От укусов комаров появляются аллергические процессы и раздражение на коже человека. Большую угрозу представляют клещи. Массовые их нападения на людей сегодня больше всего фиксируются в Киеве и Львове.

Об этом сообщил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Специалист говорит, что Киев и Львов – "лидеры" по заболеванию боррелиозом.

"Там очень много зеленых насаждений, где развелось огромное количество клещей, передающих болезнь Лайма. Мы призываем жителей этих городов в случае обнаружения клеща срочно обращаться за медицинской помощью с последующим правильным удалением клеща и диагностикой общего состояния человека", – говорит Олег Рубан.

Раньше речь шла о нашествии птиц над Одессой : что это за скопление и почему они "атакуют" город.

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