Какие города наиболее уязвимы к энергетическим атакам РФ: объяснение экс-главы Укрэнерго

Киев, Харьков, Днепр и Одесса: Кудрицкий предупредил об уязвимости украинской энергетики / © Associated Press

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Наиболее уязвимыми к российским ударам по энергетике Харьков, Днепр, Одесса и Кривой Рог. В то же время, самая сложная ситуация может быть в Киеве, который требует особого внимания при возобновлении энергоснабжения.

Об этом заявил бывший глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире «Суспильного».

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«Левобережье Украины в целом более уязвимо. Основные генерирующие мощности — три атомные электростанции, большие тепловые электростанции сконцентрированы на правом берегу реки Днепр. На левобережье электроэнергию доставляют по большим магистральным сетям, и эти сети враг пытается повредить», — пояснил Кудрицкий.

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Таким образом, даже при наличии достаточного количества электроэнергии в энергосистеме ее передача в левобережные регионы может осложняться из-за повреждений высоковольтных линий и подстанций.

Почему Киев остается наиболее уязвимым

Отдельно Кудрицкий обратил внимание на ситуацию в столице. По его оценке, Киев остается наиболее уязвимым городом Украины к атакам на энергетическую инфраструктуру.

«Враг будет пытаться сделать так, чтобы мы не могли восстановить электроэнергию в Киеве. Враг постарается сделать так, чтобы мы не могли доставить электроэнергию в Киев через сети», — сказал Кудрицкий.

Кудрицкий также рассказал об опасности, с которой сталкиваются работники энергетической отрасли при ликвидации последствий российских атак.

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По его словам, в период его работы в должности главы правления «Укрэнерго» — с 2020 по 2024 год — погибли примерно «полтора-два десятка» сотрудников во время восстановления электроснабжения.

Он подчеркнул, что украинские энергетики продолжают работать круглосуточно, невзирая на российские угрозы и сложные погодные условия.

Ранее мы писали, что Россия изменила тактику ударов по украинской энергетике: вместо попыток погасить всю энергосистему сразу враг целенаправленно бьет по трансформаторным подстанциям и «перерезает» питание отдельных крупных городов. В частности, РФ пытается разорвать энергетическое кольцо Киева.

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