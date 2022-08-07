Какие имена выбирали украинцы для малышей в 2022 году: традиционные и экзотические

В Украине нет ограничений на присвоение тех или иных имен, родители могут называть своих детей так, как им нравится. С началом войны украинцы стали называть новорожденных довольно экзотично, какими именно именами — в материале ТСН.ua

Всего за первую половину 2022 года 104 905 маленьких граждан появилось в Украине.

Какими популярными и необычными именами называли украинцы малышей в первом полугодии 2022 года, рассказали в Министерстве юстиции Украины.

Как отмечают в Министерстве, большинство украинцев при выборе имени предпочитали традиционные имена. За первое полугодие 2022 года самыми популярными женскими именами, которыми украинцы называли своих новорожденных были Анна, София, Мария, Виктория, Анастасия, Соломия, Александра, Полина. Самыми же распространенными мужскими именами стали Артем, Александр, Максим, Богдан, Марк, Дмитрий, Михаил.

После победы украинской группы Kalush Orchestra на песенном конкурсе «Евровидение-2022» с песней «Stefania» все популярнее становится имя Стефания.

Война внесла свои коррективы – наряду с традиционными именами родители выбирают имена, связанные с новыми видами оружия, с помощью которого наша армия уничтожает россиян. Многие родители хотят выделиться и дать ребенку имя такое "как не у всех".

В частности, среди женских имен появились такие имена как Аделина-Джавелина, Джавелина, Квитослава, Дзвенислава, Червонка, Иордана, Евангелина, Чиамада-Аделина, Фрея, Жасмин, Хозяйка, Ариэль, Зореслава, Мисси. Среди мужских: Артур-Байрактар, Ян-Джавелин, Миролюб, Варфоломей, Князь, Северус, Зореслав, Моисей, Лорд, Марилуиз, Миродар, Добромир, Граф.

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