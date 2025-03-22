Какие изменения могут внести в закон о Нацгвардии: в МВД дали четкое разъяснение

Из-за усиленного внимания общества и манипуляций в инфопространстве о значительном расширению полномочий нацгвардейцев Министерство внутренних дел разъяснило, что именно изменится в случае принятия законопроекта о внесении изменений в Закон "О Национальной гвардии Украины" по совершенствованию правовых основ применения мер принуждения военнослужащими Нацгвардии №10311.

Об этом сообщил Департамент коммуникации МВД Украины.

В чем суть законопроекта

В ведомстве отметили, что законопроект начали готовить еще в 2022 году, так как из-за войны ситуация в стране кардинально изменилась, поэтому нормативная база нуждается в усовершенствовании. В мае этого года Верховная Рада приняла в первом чтении этот законопроект за основу.

Основные изменения, которые предлагает документ, касаются приведения в соответствие норм закона о Нацгвардии другим нормативным документам с учетом тех задач и функций, которые нацгвардейцы выполняют во время военного положения. Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности доработал проект закона с учетом поправок и 5 марта направил его на второе чтение.

В МВД отметили, что документ является лишь проектом закона, который на пути к его окончательному принятию еще может претерпеть изменения и правки.

Предусмотрено ли значительное расширение полномочий нацгвардейцам

Законопроектом предусмотрено не расширение полномочий, а только их упорядочивание.

"Национальная гвардия — это составляющая системы МВД. Структура, помимо выполнения задач на линии фронта, имеет правоохранительные задачи. Военнослужащие НГУ несут службу и на блокпостах, и привлекаются к правоохранительным задачам на деоккупированных и прифронтовых территориях, проводят стабилизационные мероприятия, а также привлекаются к контрдиверсионным мерам и борьбе с ДРГ", – отметили в министерстве.

Сейчас действия нацгвардейцев при выполнении таких задач регулируются несколькими нормативными документами, в основном регулирующими деятельность других силовых структур:

Закон Украины "О Национальной полиции";

Постановлением КМУ "Об утверждении перечня и правил применения специальных средств военнослужащими Нацгвардии при выполнении служебных задач";

Боевым уставом Сухопутных войск ВСУ;

другими инструкциями и приказами Министерств и ведомств, которые входят в состав Сил безопасности и обороны Украины.

В проекте закона №10311 предлагается унификация этих правовых норм в одном законе, полностью регулирующем деятельность Национальной гвардии.

Какие средства физического воздействия могут использовать нацгвардейцы

В МВД обратили внимание, что у нацгвардейцев уже есть полномочия применять физическое влияние и средства принуждения, в частности:

резиновые дубинки;

электрошокеры;

средства принудительной остановки транспорта

Полный список этих спецсредств, предложенный в ч. 2 ст. 17 законопроекта фактически дублирует действующий список, используемый в Нацгвардии в соответствии с постановлением КМУ от 20 декабря 2017 г. №1024 "Об утверждении перечня и правил применения специальных средств военнослужащими Национальной гвардии при выполнении служебных задач".

Но законом определено, что применение спецсредств является крайней мерой. Поэтому как действующий закон, так и законопроект четко определяет границы и способы применения мер принуждения, а также обязывает военнослужащих предупреждать о намерении их применения.

"Военнослужащие Национальной гвардии Украины имели и имеют право применять физическое влияние, специальные средства, оружие, вооружение и боевую технику для выполнения своих задач и функций, останавливать и проверять авто", – пояснили в МВД.

То есть предложенный законопроект некоторые нормы практически дублирует из законов о деятельности Нацполиции, Госпогранслужбы и военной службы правопорядка ВСУ, но с учетом особенностей выполнения возложенных на Нацгвардию задач и функций.

"В целом изменения в закон направлены на детализацию полномочий Нацгвардии и обеспечение четкого нормативного определения ее деятельности. Закон может претерпевать изменения и дополнения на этапе рассмотрения и принятия. Гвардейцы должны иметь законные инструменты, чтобы противодействовать ДРГ, преступникам, нести службу в местах, где в этом нуждаются люди в прифронтовых районах, и на освобожденных территориях", – отметили в МВД.

Напомним, Рада приняла изменения в Закон "О воинской обязанности и военной службе". Теперь женщины-добровольцы перед базовой подготовкой берутся на военный учет призывников по собственному желанию.

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