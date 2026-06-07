Какие изменения нужны в работе ВЛК и системе мобилизации: военная омбудсмен ответила

Мобилизация в Украине продолжается / © ТСН

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Военная омбудсмен Ольга Решетилова указала на важные изменения в процессе мобилизации, необходимые для «адекватной» работы призыва. Речь идет, в частности, о мотивированных военных, реформе системы военно-врачебных комиссий и улучшении самого механизма призыва.

Об этом Ольга Решетилова рассказала в интервью «Суспільне».

Решетилова назвала три шага для улучшения мобилизации

Первый – мотивированные военные с пониманием цели и конституционной обязанности защиты государства.

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«Первое, мы бы хотели видеть в армии людей мотивированных, которые понимают, для чего они приходят и что защита государства — их конституционная обязанность и пришло время поменять военнослужащих, которые служат уже длительный период. Для этого, мне кажется, здесь важна в общем-то коммуникация — наша, государства, общества, внутренний честный разговор. Такой обновленный социальный договор о том, что служить должны все, на принципах ротации. Сейчас нам страну удержали те люди, которые сегодня в армии. Пора их заменить, дать им немного выдохнуть, дать возможность тоже побыть с семьями, тоже поучиться, построить карьеры, восстановиться даже», — сказала она.

Второй — реформа ВЛК и приказ Министерства обороны Украины №402, устанавливающий пригодность и определяющий порядок прохождения врачей.

«Мне бы очень хотелось, чтобы мы реформировали систему военно-врачебных комиссий и тот злосчастный 402-й приказ, которым очень занижена планка здоровья для военнослужащих. Я уже упоминала о новобранцах, которые сейчас находятся на заместительной поддерживающей терапии. Кроме того, я очень часто в учебных центрах вижу людей с явными недостатками здоровья, которых ВЛК просто не видит. И это огромная проблема. 402-й приказ очень субъективен», — уточнила она.

Третьим шагом является улучшение самого процесса мобилизации.

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«Третье — и я думаю, что это то, над чем сейчас работает Министерство обороны, — это все-таки реформирование самого процесса призыва. Если мы говорим, что хотим видеть в армии немного другое качество новоприбывших новобранцев — очевидно, этот процесс должен происходить иначе», — объяснила Решетилова.

Мобилизация в Украине — последние новости

Ранее сообщалось о новых правилах мобилизации с 1 июня. В Министерстве обороны анонсируют обновление сервиса «Резерв+». Представить новые функции приложения обещают уже в начале июня.

Кабинет министров Украины принял решение, существенно изменяющее систему бронирования военнообязанных. В правительстве подробно объяснили, как именно будут работать новые правила, призванные сделать процесс более прозрачным и справедливым.

Между тем, предприятия в Украине будут иметь три месяца — до 1 сентября, — чтобы подтвердить критичность по обновленным правилам бронирования.

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