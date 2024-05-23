Какие изменения ожидаются с бронированием работников: в Минэкономики рассказали детали

Сейчас можно забронировать не более 50% работников: планирует ли Кабмин снизить этот процент, рассказал заместитель министра экономики Игорь Фоменко.

В настоящее время предприятия могут бронировать до 50% своих военнообязанных работников. В Кабмине рассказали, планируют ли уменьшать этот процент.

Министерство экономики недавно попало в ряд скандалов, связанных с бронированием работников онлайн-казино и службы доставки. Замминистра экономики Игорь Фоменко рассказал в интервью NV, как в его ведомстве планируют наладить процесс бронирования для разных предприятий.

Будут ли уменьшать процент забронированных

По словам представителя Минэкономики, согласно действующей процедуре бронирования есть категории предприятий, которые обеспечивают составляющие Сил безопасности и обороны в вооружении и военной технике. Также есть предприятия оборонно-промышленного, топливно-энергетического комплекса, которые могут бронировать своих военнообязанных сотрудников до 100%. Это прописано в отдельном постановлении Кабмина.

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"На прошлой неделе были внесены изменения, где ремонтные бригады, восстанавливающие предприятия топливно-энергетического комплекса, связь, интернет после поражений, в том числе в прифронтовой зоне, могут быть также забронированы до 100%. Это делается по отдельным спискам, которые должны утверждать Минэнерго или Минцифры, или Минстратпром", – уточнил Фоменко.

Относительно уменьшения процента забронированных заместитель министра экономики говорит, что нужно отдельно анализировать ситуацию, чтобы понимать последствия таких действий. После этого уже можно будет принимать сбалансированное решение.

Какие правила бронирования действуют сейчас

В Министерстве по стратегическим отраслям промышленности Украины внесли изменения в критерии, которые дают основание для бронирования от 50% работников независимо от военно-учетной специальности.

Предприятия или организации, работающие на оборону, должны быть исполнителями или соисполнителями государственных контрактов или договоров и получать государственную поддержку. К тому же, товары оборонного назначения обязательно должны быть поставлены в воинские части ВСУ и другие военные формирования.

Также предприятия, отвечающие определенным критериям, смогут поступить в так называемый Клуб белого бизнеса, который предоставляет "экономическое бронирование" от мобилизации.

Кабмин разрешил бронировать без ограничения работников критически важных предприятий топливно-энергетического комплекса. Также это новшество касается IT-специалистов.

Напомним, ранее ТСН.ua разбирался в инициативе экономического бронирования.