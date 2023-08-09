Какие изменения произойдут в украинской системе образования — Оксен Лисовый раскрыл детали

Министр образования и науки Оксен Лисовый отметил, что для изменения системы образования в Украине нужно постоянно заниматься трансформацией сразу всех отраслей — речь идет, в частности, о дошкольном, общем среднем образовании и старшей школе.

Об этом он рассказал в программе "Сніданок з 1+1".

“Прежде чем говорить о проблемах образования, нужно сказать о том, что мы имеем. Это люди в образовании. Последние годы – речь идет о ководе и вызовах войны – проявили невероятную устойчивость наших людей. Каждый раз, когда я говорю о каких-то проблемах и трансформациях, в которых требуется образование, какие-то изменения, я, прежде всего, говорю о том, что у нас прекрасные люди в образовании, выдержавшие невероятное давление, сохранившие постоянство системы, учебный процесс, свои заведения”, — отметил Оксен Лисовый.

Он подчеркнул, что даже выехавшие с оккупированных территорий коллективы до сих пор продолжают держаться и работать со своими детьми — тем контингентом учеников, которые там же выехали за пределы своих родных регионов и даже за пределы страны.

Но, безусловно, образование нуждается в трансформациях, заметил министр: “Речь идет не только об украинском образовании. Любая система образования должна постоянно работать над своей модернизацией. Потому что образование это то, что готовит человека к завтрашнему дню. Если мы действительно хотим изменить систему образования, мы должны постоянно заниматься трансформацией всех отраслей”.

Первая отрасль – дошкольное образование, рассказал он: “Мы сейчас работаем над трансформациями дошкольного образования. Она имеет достаточно большие проблемы, но очень большое значение. Потому что, во-первых, качественное дошкольное образование, безопасные условия и хорошие возможности для развития детей закладывают основу ребенка для дальнейшего его движения, успеха в школе и успеха в жизни”.

Оксен Лисовый продолжил: “А во-вторых, это возможность самореализовываться родителям, матерям, выходить на рынок труда, особенно сейчас, когда нам нужны рабочие руки. Поэтому дошкольное образование – первая отрасль, над трансформацией которой мы работаем”.

«Конкретно сейчас мы обсуждаем с экспертами комплекс реформ, который мы будем там проводить, открываем доступ частной инициативе в организации дошкольных учебных заведений, открываем быстрый доступ к профессии — быстрое обучение профессии воспитателя. Работаем над изменением социального статуса воспитателя дошкольного учреждения, то есть речь идет о заработной плате. Это такой простой набор, над которым мы работаем”, – прокомментировал министр.

Вторая отрасль – общее среднее образование. «Восстанавливаем Новую украинскую школу — прекрасно проявивший себя проект. Сегодня работаем над возобновлением субвенций на базовую школу. Потому что мы знаем, что дети проучились в младшей школе, проект Новой украинской школы проявил себя хорошо, хорошие отзывы родителей, хорошая результативность детей в тех позициях, на которые была направлена реформа НУШ, вышли в базовую школу и проект остановился”, — рассказал Оксен Лисовый.

Он продолжил: “Год педагоги извлекали все это на своем энтузиазме, по сути спасали эту реформу. Сейчас правительство выделило 1,5 млрд грн. на восстановление реформы — закупку необходимого оборудования для базовой школы и разграбленных школ на оккупированных территориях, а оборудованная должным образом младшая школа получит новое оборудование. Также речь идет о подготовке учителей.

Третья отрасль – старшая школа, а именно академические лицеи и профессиональные колледжи. “То есть мы учимся до 9 класса, а потом идем либо в академический лицей, либо в профессиональный колледж, где учимся еще три года. Из профессионального колледжа мы выходим с профессией на рынок труда, а из академического лицея мы идем в высшее образование” — отметил министр.

"Профтех образование, высшее образование и науку мы также трансформируем", — резюмировал Оксен Лисовый.

Напомним, премьер-министр страны Денис Шмигаль заявил, что образование в Украине ждет перезагрузка. В частности, правительство продолжает реформу Новой украинской школы для 5-9 классов.



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