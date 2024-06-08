Какие изменения в бронировании ввел Кабмин и кто сможет бронировать 100% работников: все детали

Сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и энергетики смогут бронировать до 100% работников.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Работники ОПК и энергетики будут забронированы

Кроме того, для критических предприятий увеличили сроки бронирования от 6 месяцев до 12 месяцев и разрешили бронировать военнообязанных с дефицитными военно-учетными специальностями.

Замглавы Минэкономики Игорь Фоменко объяснил, что это не новая модель бронирования. Правительство модернизировало действующее постановление №76. Помимо обновления постановления совместно с бизнесом и экспертной средой нарабатываются новые подходы к бронированию.

"Производители оружия, дронов, наши энергетики, которые сегодня восстанавливают энергосистему, смогут бронировать 100% работников. Кроме того, мы увеличиваем сроки бронирования работников критических предприятий с 6 месяцев до года, позволяем бронировать военнообязанных независимо от возраста, военного звания или ВОС даже если она дефицитная", – рассказал Фоменко.

Также в Украине вводят электронное бронирование.

Предусматривающие изменения в бронировании

бронирование 100% работников предприятиями ОПК, имеющих контракты для ВСУ и других военных формирований. Работники могут быть забронированы в период действия таких контрактов;

бронирование 100% работников предприятиями электроэнергетического, ядерно-промышленного, угольно-промышленного и нефтегазового комплексов и предприятий, восстанавливающих или ремонтирующих разрушенные или поврежденные предприятия энергетического комплекса;

бронирование 100% работников, строящих фортификации предприятиями на период действия договора строительства;

Для полицейских и работников ГСЧС, в случае обоснованной необходимости министра внутренних дел, количество забронированных работников может превышать 50%. То есть, забронировать можно будет до 100% работников, при наличии обоснования и отдельного согласования министра обороны.

Бронирование через "Дію"

Правительство также утвердило механизм бронирования через портал "Дія". Постановление предусматривает, что:

Министерства, ОВА будут вносить в Единый перечень Учреждений (органов власти, предприятий, организаций) предприятия, учреждения и организации, которые в соответствии с законодательством имеют право бронировать работников.

Руководители или уполномоченные лица будут подавать через портал "Дія" списки военнообязанных, которые нужно забронировать.

Проверка данных военнообязанного через реестры будет проходить онлайн. При этом военнообязанный должен быть официально трудоустроен, его военно-учетные данные должны быть в Реестре военнообязанных "Оберег".

В случае положительного решения, система автоматически переводит военнообязанного на специальный военный учет на срок действия бронирования. С этого момента он считается забронированным. Руководитель предприятия или уполномоченный получает уведомление об этом в личном кабинете на портале "Дія". Данные о бронировании работника обновятся в Резерв+.

Человек также может получить бумажное подтверждение бронирования. А также по желанию подать документы на бронирование в бумажном формате. Обе формы подачи документов будут иметь одинаковый вес.

Процедура бронирования пока не меняется

В то же время, изменения в постановление не изменяют критерии бронирования и этапы процедура. В настоящее время идет работа с бизнесом над системным обновлением подходов.

"По-прежнему Министерства и ОВА определяют предприятия критически важными, представляют данные на проверку Минобороны и только после в Минэкономики. Минэкономики самостоятельно не определяет, какие компании должны быть забронированы, какие нет. А проводит проверку правовых оснований предоставления отсрочки и выдает приказ на бронирование", – добавил заместитель министра экономики.

Ранее Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что было решено забронировать от мобилизации 90% личного состава ГСЧС и Нацполиции.

Напомним, адвокат объяснила, нужно ли проходить ВВК для оформления бронирования от мобилизации.

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