Какие изменения в бронировании ввел Кабмин и кто сможет бронировать 100% работников: все детали

Кабмин обновил подходы к бронированию работников.
Сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и энергетики смогут бронировать до 100% работников.
Об этом сообщает Министерство экономики.
Работники ОПК и энергетики будут забронированы
Кроме того, для критических предприятий увеличили сроки бронирования от 6 месяцев до 12 месяцев и разрешили бронировать военнообязанных с дефицитными военно-учетными специальностями.
Замглавы Минэкономики Игорь Фоменко объяснил, что это не новая модель бронирования. Правительство модернизировало действующее постановление №76. Помимо обновления постановления совместно с бизнесом и экспертной средой нарабатываются новые подходы к бронированию.
"Производители оружия, дронов, наши энергетики, которые сегодня восстанавливают энергосистему, смогут бронировать 100% работников. Кроме того, мы увеличиваем сроки бронирования работников критических предприятий с 6 месяцев до года, позволяем бронировать военнообязанных независимо от возраста, военного звания или ВОС даже если она дефицитная", – рассказал Фоменко.
Также в Украине вводят электронное бронирование.
Предусматривающие изменения в бронировании
- бронирование 100% работников предприятиями ОПК, имеющих контракты для ВСУ и других военных формирований. Работники могут быть забронированы в период действия таких контрактов;
- бронирование 100% работников предприятиями электроэнергетического, ядерно-промышленного, угольно-промышленного и нефтегазового комплексов и предприятий, восстанавливающих или ремонтирующих разрушенные или поврежденные предприятия энергетического комплекса;
- бронирование 100% работников, строящих фортификации предприятиями на период действия договора строительства;
Для полицейских и работников ГСЧС, в случае обоснованной необходимости министра внутренних дел, количество забронированных работников может превышать 50%. То есть, забронировать можно будет до 100% работников, при наличии обоснования и отдельного согласования министра обороны.
Бронирование через "Дію"
Правительство также утвердило механизм бронирования через портал "Дія". Постановление предусматривает, что:
- Министерства, ОВА будут вносить в Единый перечень Учреждений (органов власти, предприятий, организаций) предприятия, учреждения и организации, которые в соответствии с законодательством имеют право бронировать работников.
- Руководители или уполномоченные лица будут подавать через портал "Дія" списки военнообязанных, которые нужно забронировать.
- Проверка данных военнообязанного через реестры будет проходить онлайн. При этом военнообязанный должен быть официально трудоустроен, его военно-учетные данные должны быть в Реестре военнообязанных "Оберег".
В случае положительного решения, система автоматически переводит военнообязанного на специальный военный учет на срок действия бронирования. С этого момента он считается забронированным. Руководитель предприятия или уполномоченный получает уведомление об этом в личном кабинете на портале "Дія". Данные о бронировании работника обновятся в Резерв+.
Человек также может получить бумажное подтверждение бронирования. А также по желанию подать документы на бронирование в бумажном формате. Обе формы подачи документов будут иметь одинаковый вес.
Процедура бронирования пока не меняется
В то же время, изменения в постановление не изменяют критерии бронирования и этапы процедура. В настоящее время идет работа с бизнесом над системным обновлением подходов.
"По-прежнему Министерства и ОВА определяют предприятия критически важными, представляют данные на проверку Минобороны и только после в Минэкономики. Минэкономики самостоятельно не определяет, какие компании должны быть забронированы, какие нет. А проводит проверку правовых оснований предоставления отсрочки и выдает приказ на бронирование", – добавил заместитель министра экономики.
Ранее Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что было решено забронировать от мобилизации 90% личного состава ГСЧС и Нацполиции.
Напомним, адвокат объяснила, нужно ли проходить ВВК для оформления бронирования от мобилизации.
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