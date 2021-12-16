Какие изменения ждут украинцев с 1 января: рост зарплат, пенсий, нововведения для ФЛП

С начала нового года в Украине вступит в силу ряд законодательных инициатив, которые затронут большинство украинских граждан. Что изменится с 1 января 2022 года, читайте в материале ТСН.ua.

Рост минимальной зарплаты и прожиточного минимума

С 1 января размер минимальной зарплаты составит 6,5 тыс. гривен. Прожиточный минимум будет составлять 2393 гривны. Соответствующий уровень этих двух базовых величин был установлен принятым на 2022 год Государственным бюджетом. В соответствии с этим будут увеличены единый социальный взнос и единый налог, о них подробнее расскажем ниже.

Из-за повышения минимальной зарплаты вырастет налог на недвижимость. Общая ставка для всей страны – не более 1,5% от минимальной зарплаты за каждый квадратный метр, то есть лишний "квадрат" обойдется в 97,50 грн. Налог накладывают на ту площадь, которая превышает норму – 60 кв. м для квартиры и 120 кв. м – для частного дома.

Новые правила для ФЛП

С 1 января 2022 года ФЛП обязаны устанавливать кассовые аппараты / Pexels

С 1 января 2022 года все ФЛП 2-4 группы, независимо от вида их деятельности и уровня дохода, должны будут пользоваться кассовыми аппаратами. Это нововведение коснется интернет-магазинов, ресторанов, кафе, турагентств, гостиниц, магазинов, магазинов ювелирных изделий и т.д. Поэтому предпринимателям, которые еще не имеют кассового аппарата, нужно будет купить и зарегистрировать новое оборудование, а также научиться пользоваться им.

Неустановка кассовых аппаратов соответствующими группами ФЛП грозит уплатой штрафов в размере 100% от проданной продукции. Если нарушение будет зафиксировано второй раз, то уплата штрафа составит 150% от стоимости проданной с нарушением продукции. В то же время отметим, что пока налоговая обязалась не штрафовать предпринимателей до завершения карантина.

Кроме того, для предпринимателей с 1 января изменится размер уплаты единого социального взноса и единого налога, на уровень которых влияют размер минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

Так, для ФЛП 1-й группы ЕСВ с 1 января составит 1430 гривен; единый налог – 248,1 грн. – не более 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 01 января 2022 года.

Для ФЛП 2-й группы ЕСВ будет составлять 1430 гривен; единый налог – 1300 гривен – 20% от минимальной заработной платы, установленной Законом на 01 января 2022 года.

Для ФЛП 3-й группы ЕСВ будет составлять 1430 гривен; единый налог – 5% дохода, или 3% дохода и НДС.

Повышение пенсий

С 1 января планируется повышение пенсий ликвидаторам ЧАЭС / pixabay.com

С января в Украине состоится перерасчет пенсий для ликвидаторов и пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Это коснется почти 40 тысяч пенсионеров.

Минимальные выплаты увеличат для:

тех, кто получил первую группу инвалидности – до 6000 грн.;

тех, кто получил вторую группу инвалидности – до 4800 грн.;

тех, кто получил третью группу инвалидности – до 3700 грн.

Кроме того, в январе запланировано повышение пенсий на 9% для родившихся до 1962 года женщин.

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