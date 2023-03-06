Какие категории украинцев будут касаться изменения пенсий: объяснили в Минсоцполитике

В Украине вводятся изменения в выплату пенсий для каждой из категорий.

Об этом в рамках единого телемарафона рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

“Индексация действительно не категоризирована сейчас. Категоризация прошла по действующему законодательству. Ведь каждая из этих категорий лиц получают пенсию довольно часто по разным законам, нормативным актам. Размер пенсий высчитывается по-разному, правила по пересмотру индексаций также очень часто разные. В коммуникации правительства во время проведения индексаций мы четко разложили по полочкам, какими будут изменения для каждой из этих категорий лиц”, — рассказала Дарья Марчак.

Также она добавила, что речь идет об индексации пенсий для гражданских пенсионеров, которых более 5 млн человек.

“Для них размер пенсий индексируется из-за роста индексации на 20% из среднего размера заработной платы, из которой исчислена пенсия этих граждан. То есть индексация не совсем линейная. А индексируется именно базовый параметр, по которому исчисляется пенсия. Также индексируются наименьшие фиксированные размеры минимальных пенсионных выплат для более 4 млн человек, ранее не индексировавшихся. Также индексируются пенсии для бывших сотрудников силовых органов, получающих пенсии, исчислены по своему специальному закону. Индексируются пенсии для лиц, которые были ликвидаторами или пострадали в результате Чернобыльской катастрофы — почти 95 тыс. человек. Также индексируются с июля пенсии для бывших госслужащих, сотрудников местных органов власти, научных работников и т.д”, – пояснила чиновница.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что после назначения директора Национального антикоррупционного бюро Украина выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии, которые были определены при получении статуса кандидата.

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