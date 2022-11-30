Какие комнатные растения подходят вашему знаку Зодиака

Оказывается, комнатные растения не только украшают интерьер жилья. Если подобрать цветы по знаку Зодиака, то они способны сделать вас счастливыми. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

О том, какие комнатные цветы подойдут разным знакам Зодиака, рассказал астролог Хаял Алекперов.

Овен

Цветок этого знака Зодиака — герань. Она помогает сильным Овнам направить свою энергию в правильное русло, добиться успехов во всех начинаниях и закалить характер. А вот на представителей других знаков Зодиака герань действует как успокаивающее. Также это комнатное растение снимает напряжение, помогает развить чувство юмора. Если в вашем доме частенько случаются ссоры или вы слишком близко к сердцу принимаете происходящее вокруг, стоит посадить именно герань. Это растение смягчает энергию гнева, а также улучшает настроение.

Телец

Неторопливые и спокойные Тельцы должны посадить в своем доме фиалку. Этот цветок поможет достичь материального достатка, а его энергетика усилит выносливость и поддержит силы. Это комнатное растение подойдет и представителям других знаков Зодиака, особенно если они часто подвергаются сильным негативным чувствам или чувствуют себя обделенными вниманием окружающих их людей. Фиалка способна успокоить, принести уют в дом, развить в человеке мудрость, укрепить дух и единство между членами семьи.

Близнецы

Цветок этого знака Зодиака – традесканция. У Близнецов она развивает характерное только для них чувство юмора, а также помогает весело выполнять любую работу, смотреть на трудности с улыбкой. Если в вашем доме живут завистники, тогда стоит завести традесканцию, даже если вы родились под другим знаком Зодиака. Это растение поможет очистить жилище от негативных мыслей и чувств.

Рак

Представителям созвездия Раков лучше посадить дома фуксию. Домашние Раки получат с помощью этого растения поддержку гармонии и природного порядка в доме. Благодаря фуксии представители этого знака Зодиака смогут сосредоточиться на своих делах, ободриться. А вот для других она символ счастья и здоровья в семье. Если в доме царит противоречивая атмосфера, вам тяжело найти общий язык со старшим поколением – стоит посадить именно фуксию.

Лев

Самым ярким представителям этого знака стоит завести в доме китайскую розу. Львы отличаются сильным "мужским" характером, а потому это растение будет вдохновлять их на благородство. Если в квартире живут те, кто хочет подчинить вас себе, посадите небольшую розу. Этот комнатный цветок нейтрализует агрессивную энергию. А другим знакам Зодиака китайская роза помогает стать сильнее и развить силу воли.

Дева

Цветок этого знака Зодиака – сингониум. Растение помогает Девам стать более покладистыми. Если вы родились под другим знаком Зодиака, но отличаетесь скептицизмом, стоит посадить сингониум у себя дома, чтобы лучше воспринимать все новое. В доме, где растет этот цветок, все члены семьи будут чувствовать себя легкими и молодыми.

Сингониум — растение знака Зодиака Девы. / Фото: Pexels

Весы

Прежде всего, этому знаку Зодиака будет полезна азалия. Этот цветок поможет развить у Весов чувство прекрасного, а также умение налаживать отношения с другими людьми. Если вы родились под другим знаком, тогда азалия нужна в вашем доме, чтобы побороть эгоизм. Селить цветок стоит на подоконнике, чтобы он внес гармонию и красоту в ваши отношения, помог лучше понимать события и людей.

Скорпион

Цветок, подходящий Скорпионам, это алоэ. С помощью этого растения вы сможете усилить свою интуицию, присущую всем представителям этого знака Зодиака. Не менее полезным алоэ будет и для других людей, ведь им управляет планета Сатурн, благодаря чему растение впитывает в себя отрицательные желания и эмоции, улучшая самочувствие.

Стрелец

Представителям этого знака Зодиака следует посадить лимон. Стрельцы от природы бережливы и осторожны, а благодаря этому деревцу станут более любознательными. Также лимон возвышает духовность, помогает стать самостоятельными и проявить себя. А вот у других знаков Зодиака это дерево разовьет стимул к поиску работы. В людях лимон рождает сильное и упорное стремление к социальной деятельности.

Козерог

Этому знаку Зодиака счастье принесет денежное дерево. Козероги отличаются трудолюбием и упорством, а это растение поглощает в себе отрицательную энергию дома и создает приятную и уютную атмосферу в нем. А вот если денежное дерево посадят представители других знаков Зодиака, то они станут более трудолюбивыми.

Водолей

Лучше всего Водолеям подходит пуансетия или молочай-рождественник. Представители этого знака Зодиака живут будущим, поэтому постоянно его ожидают. Молочай отличается прекрасной энергетикой и поможет Водолею обрести себя. Если в вашем доме часто собираются громкие компании, стоит усадить молочай, даже если вы родились под другим знаком Зодиака. Это растение создаст в доме атмосферу радости.

Рыбы

Главное растение, подходящее этому знаку Зодиака, это орхидея. Она является символом вдохновенности, а потому поможет усилить у Рыб мудрость. Другим знакам Зодиака следует сажать в своем доме орхидею, когда они испытывают упадок сил и духовную опустошенность. Ведь благодаря этому экзотическому цветку в доме создастся солнечная атмосфера.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.