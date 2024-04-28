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Какие красивые галицкие словечки вас удивят и поразят: умеете ли вы говорить по-львовски

Какие красивые галицкие словечки вас удивят и поразят: умеете ли вы говорить по-львовски

Львовские фразы и слова

Львовские фразы и слова, которые понимают только во Львове

В этом году Львову исполняется 768 лет. По этому случаю в городе, 27-28 апреля, проводятся мероприятия, посвященные защитникам Украины.

День города Львова всегда был связан с Днем святого Юрия, покровителем города, и все празднества проходили в ближайшие выходные после этого дня. Учитывая, что по новому календарю день святого Юрия отмечается 23 апреля, День города отмечают в последние выходные апреля.
Туристы знают, что Львов – это не только необычная архитектура, площадь Рынок, вкусный кофе и красивые девушки. Это необычные львовские слова и фразы, колорит местного говора, который нельзя забыть.

Предлагаем вам познакомить с некоторыми словцами и фразами львовян, которые часто поражают туристов и не только:

  • Здибанка – это не вечеринка, похороны или свадьбы, это встреча.

  • Гамати — это не отдыхать на гамаке, читать, смотреть ли телевизор, а есть.

  • Баняк — это кастрюля, а не тарелка или чашка.

  • Варгатий — это не странный или талантливый, а губатый.

  • Баюра – не озеро, а лужа.

  • Вуйко — это не папа или дедушка, а дядя.

  • Кремпуватися — не гордиться или восхищаться, а стесняться.

  • Фіра – это телега, а не дверная ручка или подкова.

  • Захцянка – это не конфета, а желание.

  • До пердалі - что означает -  "на счастье", к приключениям"? Нет, означает - " ни к чему".

  • Митка – это тряпка.

  • Когда львовяне говорят " рейвах " — это значит? Нет, не веселье, а "истерика ", " кавардак ".

  • Кобіта – это не лошадь, а женщина.

  • Оферта – предложение.

  • Алярм – это не часы, а тревога.

  • Криївкаподземное хранилище.

  • Мешти – это туфли.

  • Говорят война, а не війна.

Итак, на День города, как порядочные галичане, обуйте готовые мешти, и идите на площадь Рынок выпить чашечку кофе. Но не забывайте, что в стране – война. Как будет алярм, ниц рейвах, бегите в криівку.

А как идете на здибанку с какой-то хорошей кобітой, не кремпуйтеся, 'то есть до пердалі, а сделайте ей хорошую оферту.

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