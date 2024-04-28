Какие красивые галицкие словечки вас удивят и поразят: умеете ли вы говорить по-львовски

Львовские фразы и слова, которые понимают только во Львове
В этом году Львову исполняется 768 лет. По этому случаю в городе, 27-28 апреля, проводятся мероприятия, посвященные защитникам Украины.
День города Львова всегда был связан с Днем святого Юрия, покровителем города, и все празднества проходили в ближайшие выходные после этого дня. Учитывая, что по новому календарю день святого Юрия отмечается 23 апреля, День города отмечают в последние выходные апреля.
Туристы знают, что Львов – это не только необычная архитектура, площадь Рынок, вкусный кофе и красивые девушки. Это необычные львовские слова и фразы, колорит местного говора, который нельзя забыть.
Предлагаем вам познакомить с некоторыми словцами и фразами львовян, которые часто поражают туристов и не только:
- Здибанка – это не вечеринка, похороны или свадьбы, это встреча.
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Гамати — это не отдыхать на гамаке, читать, смотреть ли телевизор, а есть.
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Баняк — это кастрюля, а не тарелка или чашка.
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Варгатий — это не странный или талантливый, а губатый.
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Баюра – не озеро, а лужа.
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Вуйко — это не папа или дедушка, а дядя.
- Кремпуватися — не гордиться или восхищаться, а стесняться.
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Фіра – это телега, а не дверная ручка или подкова.
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Захцянка – это не конфета, а желание.
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До пердалі - что означает - "на счастье", к приключениям"? Нет, означает - " ни к чему".
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Митка – это тряпка.
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Когда львовяне говорят " рейвах " — это значит? Нет, не веселье, а "истерика ", " кавардак ".
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Кобіта – это не лошадь, а женщина.
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Оферта – предложение.
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Алярм – это не часы, а тревога.
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Криївка – подземное хранилище.
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Мешти – это туфли.
- Говорят война, а не війна.
Итак, на День города, как порядочные галичане, обуйте готовые мешти, и идите на площадь Рынок выпить чашечку кофе. Но не забывайте, что в стране – война. Как будет алярм, ниц рейвах, бегите в криівку.
А как идете на здибанку с какой-то хорошей кобітой, не кремпуйтеся, 'то есть до пердалі, а сделайте ей хорошую оферту.
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