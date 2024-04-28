Какие красивые галицкие словечки вас удивят и поразят: умеете ли вы говорить по-львовски

Львовские фразы и слова, которые понимают только во Львове

В этом году Львову исполняется 768 лет. По этому случаю в городе, 27-28 апреля, проводятся мероприятия, посвященные защитникам Украины.

День города Львова всегда был связан с Днем святого Юрия, покровителем города, и все празднества проходили в ближайшие выходные после этого дня. Учитывая, что по новому календарю день святого Юрия отмечается 23 апреля, День города отмечают в последние выходные апреля.

Туристы знают, что Львов – это не только необычная архитектура, площадь Рынок, вкусный кофе и красивые девушки. Это необычные львовские слова и фразы, колорит местного говора, который нельзя забыть.

Предлагаем вам познакомить с некоторыми словцами и фразами львовян, которые часто поражают туристов и не только:

Здибанка – это не вечеринка, похороны или свадьбы, это встреча.

– это не вечеринка, похороны или свадьбы, это Гамати — это не отдыхать на гамаке, читать, смотреть ли телевизор, а есть .

Баняк — это кастрюля , а не тарелка или чашка.

Варгатий — это не странный или талантливый, а губатый .

Баюра – не озеро, а лужа .

Вуйко — это не папа или дедушка, а дядя.

Кремпуватися — не гордиться или восхищаться, а стесняться .

— не гордиться или восхищаться, а . Фіра – это телега , а не дверная ручка или подкова.

Захцянка – это не конфета, а желание .

До пердалі - что означает - "на счастье", к приключениям"? Нет, означает - " ни к чему".

Митка – это тряпка.

Когда львовяне говорят " рейвах " — это значит? Нет, не веселье, а "истерика ", " кавардак ".

Кобіта – это не лошадь, а женщина.

Оферта – предложение.

Алярм – это не часы, а тревога .

Криївка – подземное хранилище .

Мешти – это туфли.

Говорят война, а не війна.

Итак, на День города, как порядочные галичане, обуйте готовые мешти, и идите на площадь Рынок выпить чашечку кофе. Но не забывайте, что в стране – война. Как будет алярм, ниц рейвах, бегите в криівку.

А как идете на здибанку с какой-то хорошей кобітой, не кремпуйтеся, 'то есть до пердалі, а сделайте ей хорошую оферту.

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