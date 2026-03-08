- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 286
- Время на прочтение
- 2 мин
Какие купюры больше не принимают в транспорте: объяснение НБУ
Нацбанк объяснил, какие бумажные гривны потеряли статус платежного средства. Этими купюрами больше нельзя рассчитываться на транспорте.
В Украине часть бумажных гривен старого образца окончательно вышла из обращения. Такие банкноты больше не принимают при расчетах, в том числе и в общественном транспорте.
Об этом напоминают в Национальном банке Украины.
Какие банкноты потеряли статус платежного средства
Речь идет о бумажных гривнях небольших номиналов старого дизайна. НБУ постепенно изымает их из обращения, заменяя на монеты.
Среди банкнот, по которым больше нельзя оплачивать товары или услуги:
1 гривна (бумажная купюра старого образца);
2 гривны;
5 гривен;
10 гривен.
Эти банкноты имеют предварительный дизайн, поэтому официально считаются изъятыми из обращения вне зависимости от года печати.
Почему важен дизайн банкноты.
В Национальном банке объясняют, что определяющим является не год выпуска купюры, а ее оформление. Понятие «образец банкноты» означает дизайн — цвета, графические элементы и общий вид.
Поэтому даже купюры, которые были напечатаны относительно недавно, но имеют старый дизайн, больше не используются для расчетов.
В частности, бумажные деньги этих номиналов выпускали еще несколько лет после утверждения нового дизайна:
1 гривну печатали до 2015 года;
2 гривны — до 2014 года;
5 и 10 гривен — до 2018 года.
В настоящее время их полностью заменили соответствующие монеты.
Что делать со старыми купюрами
Несмотря на то, что старые бумажные деньги больше не принимают в расчетах, они не теряют свою номинальную стоимость.
Украинцы могут бесплатно обменять такие банкноты на монеты или банкноты нового образца. Это можно сделать в отделениях нескольких банков, среди которых:
Сбербанк
ПриватБанк
Райффайзен Банк
ПУМБ
Обмен таких банкнот продлится до 26 февраля 2027 года. В то же время, в самом Национальном банке их можно обменивать без ограничения по времени.
Какие деньги остаются в обращении
По состоянию на 2026 год основными бумажными гривнами в Украине остаются банкноты номиналом:
20, 50, 100, 200, 500 и 1000 грн.
Меньшие номиналы постепенно заменены металлическими монетами.
Напомним, ранее уже говорилось, что украинские бумажные гривны образцов 2003-2007 годов официально прекратили быть средством платежа.