Какие купюры больше не принимают в транспорте: объяснение НБУ

Какие купюры больше не принимают в транспорте

В Украине часть бумажных гривен старого образца окончательно вышла из обращения. Такие банкноты больше не принимают при расчетах, в том числе и в общественном транспорте.

Об этом напоминают в Национальном банке Украины.

Какие банкноты потеряли статус платежного средства

Речь идет о бумажных гривнях небольших номиналов старого дизайна. НБУ постепенно изымает их из обращения, заменяя на монеты.

Среди банкнот, по которым больше нельзя оплачивать товары или услуги:

1 гривна (бумажная купюра старого образца);

2 гривны;

5 гривен;

10 гривен.

Эти банкноты имеют предварительный дизайн, поэтому официально считаются изъятыми из обращения вне зависимости от года печати.

Почему важен дизайн банкноты.

В Национальном банке объясняют, что определяющим является не год выпуска купюры, а ее оформление. Понятие «образец банкноты» означает дизайн — цвета, графические элементы и общий вид.

Поэтому даже купюры, которые были напечатаны относительно недавно, но имеют старый дизайн, больше не используются для расчетов.

В частности, бумажные деньги этих номиналов выпускали еще несколько лет после утверждения нового дизайна:

1 гривну печатали до 2015 года;

2 гривны — до 2014 года;

5 и 10 гривен — до 2018 года.

В настоящее время их полностью заменили соответствующие монеты.

Что делать со старыми купюрами

Несмотря на то, что старые бумажные деньги больше не принимают в расчетах, они не теряют свою номинальную стоимость.

Украинцы могут бесплатно обменять такие банкноты на монеты или банкноты нового образца. Это можно сделать в отделениях нескольких банков, среди которых:

Сбербанк

ПриватБанк

Райффайзен Банк

ПУМБ

Обмен таких банкнот продлится до 26 февраля 2027 года. В то же время, в самом Национальном банке их можно обменивать без ограничения по времени.

Какие деньги остаются в обращении

По состоянию на 2026 год основными бумажными гривнами в Украине остаются банкноты номиналом:

20, 50, 100, 200, 500 и 1000 грн.

Меньшие номиналы постепенно заменены металлическими монетами.

Напомним, ранее уже говорилось, что украинские бумажные гривны образцов 2003-2007 годов официально прекратили быть средством платежа.