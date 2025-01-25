Какие лекарства не разрешено перевозить через границу: запомните эти препараты

Категорически запрещен ввоз в другую страну рецептурных лекарств и препаратов, содержащих кодеин или эфедрин.

Некоторые препараты могут быть запрещены к свободной продаже в стране назначения, поэтому для их перевозки требуются соответствующие документы. В противном случае лекарство может быть изъято, а турист — обвинен в контрабанде. Поэтому следует знать, какие медикаменты можно брать с собой, пересекая границу.

Какие лекарства запрещено перевозить через границу

Нельзя перевозить через границу психотропные и наркотические лекарства. Речь идет о тех препаратах, которые отпускаются по рецептам, написанным на бланках суровой отчетности.

В постановлении №770 Кабинета министров Украины определен перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

В ряде стран не допускают к ввозу:

валокордин

корвалол

лекарства, содержащие повышенное количество спирта

Список запрещенных препаратов в других странах может отличаться. Бывает, что случаются проблемы даже с безвредными, на первый взгляд, таблетками от кашля, из-за того, что в них содержится кодеин или эфедрин.

Если вы сомневаетесь, разрешен ли препарат для перевозки, то прежде всего:

изучите инструкцию с лекарственным составом

уделите предельное внимание действующему веществу

задекларируйте препарат, если у вас есть хоть малейшие сомнения

Важно: примерно 90% лекарственных средств, приобретенных по рецепту, подлежат обязательному декларированию.

Разрешено ввозить без рецепта не имеющие сильного действия препараты с максимальной стоимостью 430 евро и объемом 500 мл на человека.

Раньше мы писали, можно ли запивать лекарство чаем. Больше об этом читайте в новости.

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