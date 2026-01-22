Какие льготы имеют жены военных в Украине

Военный ВСУ / © Getty Images

Участники боевых действий в Украине имеют право на государственные льготы, которые распространяются не только на них, но и на членов их семей. В частности, законодательство предусматривает социальную поддержку для жен, детей, родителей и других иждивенцев военнослужащих.

Об этом напомнили в ВР.

Родные военнослужащих, имеющих статус участников боевых действий, пользуются льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг:

75% скидка на оплату жилья, газа, электроэнергии и других коммунальных услуг

100% скидка для лиц с инвалидностью в результате войны

75% скидка на стоимость топлива без центрального отопления.

Какие еще льготы имеют жены военнослужащих

Бесплатное лечение

Жены участников боевых действий имеют право на бесплатное медицинское обслуживание в военно-медицинских учреждениях, включающее амбулаторное и стационарное лечение. При необходимости возможно направление на лечение за границу в соответствии с установленными порядками.

Кроме того, государство предоставляет социальные гарантии и детям участников боевых действий. Они имеют право на первоочередное оздоровление и отдых, льготные места в детских лагерях, дошкольных и общеобразовательных учреждениях, а также обучение за счет бюджета. Студенты из семей военных могут претендовать на социальные стипендии и бесплатное или льготное проживание в общежитиях.

Для оформления льгот необходимо подать заявление, паспорт, документ, подтверждающий право на льготу и идентификационный код, а также можно воспользоваться онлайн сервисами ПФУ.

