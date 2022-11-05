Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Какие льготы положены участникам боевых действий и членам их семей: не все об этом знают

Дата публикации
Просмотры
7472
Время на прочтение
4 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Какие льготы положены участникам боевых действий и членам их семей: не все об этом знают

Льготы участников боевых действий

Какие льготы предусмотрены для участников боевых действий и их семей читайте в материале ТСН.ua.

Кто имеет право на статус участника боевых действий

Украинские власти оказывают помощь и льготы тем, кто защищает нашу страну – участникам боевых действий (УБД). Статус участника боевых действий будут иметь военнослужащие ВСУ, СБУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Службы внешней разведки, Госспецтрансслужбы и Военной прокуратуры Украины. На этот статус также могут подать лица рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения антитеррористической операции, Министерства внутренних дел, Госспецсвязи, Государственной фискальной службы, Управления государственной охраны, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной уголовно-исполнительной службы, которые находились в составе добровольческих формирований. Кроме военных статус УБД могут получить волонтеры.

Для получения этого статуса необходимо быть вовлеченным в военные действия по меньшей мере на 30 дней. В случае ранения, которое не позволяет выполнять свои обязанности, количество дней не будет засчитываться при получении участником боевых действий, независимо от срока пребывания на войне, человек получает статус лица с инвалидностью.

Какие льготы имеют участники боевых действий

Согласно информации Государственной прикородонной службы Украины лица со статусом участника боевых действий могут:

  • В первую очередь обслуживаться в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках, в первую очередь госпитализироваться.
  • Безвозмездно получать лекарства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения.
  • В первую очередь бесплатно протезировать зубы.
  • Безвозмездно лечиться в санаториях или получать компенсацию за самостоятельно оплаченное лечение.
  • Оплачивать коммунальные услуги со скидкой 75%.
  • Иметь скидку в 75% на топливо для проживающих в домах, не имеющих центрального отопления.
  • Безвозмездно ездить всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутри и межобластных независимо от расстояния и места жительства.
  • Безвозмездно пользоваться один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом, независимо от наличия железнодорожного сообщения или проезд один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта с 50 процентной скидкой.
  • Пользоваться при уходе на пенсию или смене места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены за предыдущим местом работы.
  • Ежегодно проходить медицинское обследование и диспансеризацию.
  • Получать пособие по временной нетрудоспособности в размере средней заработной платы.
  • Независимо от стажа работы получать больничные выплаты в размере средней заработной платы.
  • Использовать ежегодный отпуск в любое время и получать еще 14 дней дополнительного отпуска с сохранением зарплаты.
  • Получить первостепенное право на рабочее место при сокращении штата сотрудников.
  • Досрочно выходить на пенсию, достигнув 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин при наличии страхового стажа 25 и 20 лет соответственно.
  • Иметь первоочередное право на получение жилья для улучшения жилищных условий, быть первыми в очереди на отвод земельных участков для индивидуального домостроения, иметь первоочередной ремонт.
  • Получить ссуду на строительство и ремонт жилых домов, приобретение или строительство домов дачного типа.
  • Первоочередно вступать в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их техническое обслуживание, в садоводческие общества, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов.
  • Вне очереди пользоваться всеми услугами связи и устанавливать на льготных условиях квартирные. Абонементная плата за использование телефона для УБД устанавливается в размере 50% от утвержденных тарифов.
  • В первую очередь обслуживаться предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, ЖКХ, междугороднего транспорта.
  • Внеочередно устраиваться в учреждения социальной защиты населения, а также обслуживаться службами социальной защиты населения дома. В случае невозможности осуществления такого обслуживания возмещаются расходы, связанные с уходом за ветераном войны, в порядке и размерах, установленных действующим законодательством.
  • С июля этого года у участников боевых действий и их семей запрещено взимать просроченные долги.

Какие льготы имеют семьи участников боевых действий

  • Законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" предусмотрены льготы на оздоровление и отдых детей участников боевых действий.
  • По месту жительства семей участников боевых действий их детям предусмотрены первоочередные места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, а также детских оздоровительных лагерях.
  • Как дети участников боевых действий, так и сами УБД имеют право на перевод на бюджетную форму обучения при получении высшего, профессионально-технического и профессионального высшего образования на дневной форме.
  • Дети участников боевых действий, обучающиеся на дневной форме, имеют право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях.
  • При отсутствии задолженности у студентов-детей УБД, последние имеют право на социальную стипендию.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
7472
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация