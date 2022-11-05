Какие льготы положены участникам боевых действий и членам их семей: не все об этом знают

Кто имеет право на статус участника боевых действий

Украинские власти оказывают помощь и льготы тем, кто защищает нашу страну – участникам боевых действий (УБД). Статус участника боевых действий будут иметь военнослужащие ВСУ, СБУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Службы внешней разведки, Госспецтрансслужбы и Военной прокуратуры Украины. На этот статус также могут подать лица рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения антитеррористической операции, Министерства внутренних дел, Госспецсвязи, Государственной фискальной службы, Управления государственной охраны, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной уголовно-исполнительной службы, которые находились в составе добровольческих формирований. Кроме военных статус УБД могут получить волонтеры.

Для получения этого статуса необходимо быть вовлеченным в военные действия по меньшей мере на 30 дней. В случае ранения, которое не позволяет выполнять свои обязанности, количество дней не будет засчитываться при получении участником боевых действий, независимо от срока пребывания на войне, человек получает статус лица с инвалидностью.

Какие льготы имеют участники боевых действий

Согласно информации Государственной прикородонной службы Украины лица со статусом участника боевых действий могут:

В первую очередь обслуживаться в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках, в первую очередь госпитализироваться.

Безвозмездно получать лекарства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения.

В первую очередь бесплатно протезировать зубы.

Безвозмездно лечиться в санаториях или получать компенсацию за самостоятельно оплаченное лечение.

Оплачивать коммунальные услуги со скидкой 75%.

Иметь скидку в 75% на топливо для проживающих в домах, не имеющих центрального отопления.

Безвозмездно ездить всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутри и межобластных независимо от расстояния и места жительства.

Безвозмездно пользоваться один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом, независимо от наличия железнодорожного сообщения или проезд один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта с 50 процентной скидкой.

Пользоваться при уходе на пенсию или смене места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены за предыдущим местом работы.

Ежегодно проходить медицинское обследование и диспансеризацию.

Получать пособие по временной нетрудоспособности в размере средней заработной платы.

Независимо от стажа работы получать больничные выплаты в размере средней заработной платы.

Использовать ежегодный отпуск в любое время и получать еще 14 дней дополнительного отпуска с сохранением зарплаты.

Получить первостепенное право на рабочее место при сокращении штата сотрудников.

Досрочно выходить на пенсию, достигнув 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин при наличии страхового стажа 25 и 20 лет соответственно.

Иметь первоочередное право на получение жилья для улучшения жилищных условий, быть первыми в очереди на отвод земельных участков для индивидуального домостроения, иметь первоочередной ремонт.

Получить ссуду на строительство и ремонт жилых домов, приобретение или строительство домов дачного типа.

Первоочередно вступать в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их техническое обслуживание, в садоводческие общества, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов.

Вне очереди пользоваться всеми услугами связи и устанавливать на льготных условиях квартирные. Абонементная плата за использование телефона для УБД устанавливается в размере 50% от утвержденных тарифов.

В первую очередь обслуживаться предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, ЖКХ, междугороднего транспорта.

Внеочередно устраиваться в учреждения социальной защиты населения, а также обслуживаться службами социальной защиты населения дома. В случае невозможности осуществления такого обслуживания возмещаются расходы, связанные с уходом за ветераном войны, в порядке и размерах, установленных действующим законодательством.

С июля этого года у участников боевых действий и их семей запрещено взимать просроченные долги.

Какие льготы имеют семьи участников боевых действий

Законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" предусмотрены льготы на оздоровление и отдых детей участников боевых действий.

По месту жительства семей участников боевых действий их детям предусмотрены первоочередные места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, а также детских оздоровительных лагерях.

Как дети участников боевых действий, так и сами УБД имеют право на перевод на бюджетную форму обучения при получении высшего, профессионально-технического и профессионального высшего образования на дневной форме.

Дети участников боевых действий, обучающиеся на дневной форме, имеют право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях.

При отсутствии задолженности у студентов-детей УБД, последние имеют право на социальную стипендию.

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