Какие места в домах самые безопасные: ответ инженера-конструктора

Если вы решили прятаться при сигнале тревоги в квартире, важно знать, где именно это лучше делать. О самых безопасных местах в разных домах читайте в материале ТСН.ua.
Инженер-конструктор Дмитрий Макогон в своем Telegram-канале рассказал, в каких местах разных зданий безопаснее всего укрываться. Конечно, хороший вариант – это ванная комната. Также можно прятаться подальше от окон. По его словам, практически все строения могут выдержать обломки. А еще он рекомендует держать наготове огнетушитель или хотя бы воду, чтобы можно было оперативно потушить пожар в случае необходимости.
В каких местах в доме лучше прятаться от прямого попадания удара:
- современные многоэтажки отличаются прочностью и устойчивостью, ведь при их строительстве используется достаточно большое количество бетона — поэтому в них можно выйти даже в коридор, переждать у лифтов или на лестнице, ведь именно они считаются "ядром силы" дома;
- если вы живете в "панельном" доме — лучшие места - это дверные отверстия в "опорных" стенах (стены толщиной более 150 мм и бетонные);
- в так называемых "хрущевках" — самыми безопасными считаются дверные проемы в толстых кирпичных "опорных" стенах.