Какие места в домах самые безопасные: ответ инженера-конструктора

Если вы решили прятаться при сигнале тревоги в квартире, важно знать, где именно это лучше делать. О самых безопасных местах в разных домах читайте в материале ТСН.ua.

Инженер-конструктор Дмитрий Макогон в своем Telegram-канале рассказал, в каких местах разных зданий безопаснее всего укрываться. Конечно, хороший вариант – это ванная комната. Также можно прятаться подальше от окон. По его словам, практически все строения могут выдержать обломки. А еще он рекомендует держать наготове огнетушитель или хотя бы воду, чтобы можно было оперативно потушить пожар в случае необходимости.

В каких местах в доме лучше прятаться от прямого попадания удара:

Где в доме безопаснее всего прятаться во время обстрела?