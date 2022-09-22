Какие многолетние цветы и однолетники можно сажать осенью

Рассказываем, какие цветы лучше и нужно сажать до зимы, какие однолетники, луковичные растения сажать в сентябре, октябре, почему это не нужно делать в ноябре

Преимущества осенней посадки цветов

Цветение уже в следующем году.

Устойчивый иммунитет растения.

Нет необходимости выращивать рассаду в зимние месяцы.

После зимних месяцев, благодаря стратификации весенние всходы легче переживают возвращение холодов, и зацветают на несколько недель быстрее посеянной весной.

Высаженные осенью цветы на протяжении всей своей жизни меньше подвержены болезням и вредителям.

Весной, когда тает снег, находящиеся в почве семена осеннего посева впитывают максимальное количество влаги, что помогает ему быстро развиваться.

Какие однолетние цветы лучше сажать осенью

Посадка однолетников осенью лучше тем, что их семена, пройдя в зимние месяцы естественную стратификацию в почве, дадут в следующем году цветы, которые будут и расти лучше, и цвести дольше.

Однолетники, которые хорошо переносят осеннюю посадку, приживаются на различных видах почв и радуют своей декоративностью в течение многих недель: астры и хризантемы однолетние, матиола, календула (календула), бархатцы, синие васильки, годеция, дельфиниум, иберис, лаватера, эшольция, лобулярия морская, львиный зев, малькольмия приморская.

Посадка двухлетников и многолетников под зиму

Многолетники, которые высаживают в сентябре — маргаритка, виола, турецкая гвоздика, незабудки, люпин, астильб, хосты, бруннеры, корневищные ирисы, лилейники. Черенками размножают барвинок и высаживают розы. Во второй половине сентября осуществляется разделение куста и посадка флокса метельчатого, аквилегии и рудбекии.

Какие многолетние цветы сажают в октябре. В первой половине месяца можно высаживать и пересаживать те же цветы, что и в сентябре, в конце октября можно сажать ландыши, а также делить и рассаживать разросшиеся кусты пионов. В ноябре цветы уже не сажают, только покрывают и мульчируют их на зиму.

Луковичные цветы ккоторые сажают под зиму

Посадка луковичных цветов в сентябре. В течение первой недели сентября сажают мелколуковые растения – пушкинию, сциллу, мускари, крокус и хионодоксы. Делят кусты и пересаживают астильбу, флоксы, рудбекию и солидаго. В начале второй декады месяца высаживают луковицы нарциссов, а через неделю – гиацинтов. В самом конце сентября высаживают тюльпаны. Глубина посадки зависит от состава почвы, у всех луковичных обычно соответствует трем диаметрам луковицы. Если погода сухая, не забудьте обильно полить посадки.

Какие луковичные цветы сажают в октябре. К середине октября можно сажать гиацинты и тюльпаны. Гиацинты высаживают на глубину 17-20 см от донышка. В дождливую осень место посадки гиацинтов лучше накрыть полиэтиленом во избежание переувлажнения почвы.Тюльпаны же сырости не боятся и быстро укореняются, глубина посадки луковиц тюльпанов составляет 15-18 см в зависимости от их размеров.

В ноябре можно рискнуть посадить луковицы все тех же тюльпанов. Однако укорениться они смогут только в том случае, если в течение месяца будет не холоднее 5 ºC, иначе луковицы перестанут расти и замерзнут. Поэтому лучше не рискуйте и высадите их дома в контейнер.

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