Какие населенные пункты ВСУ контролируют в Курской области: карта DeepState

Силы обороны Украины продолжают освобождать населенные пункты Курщины. Пока они контролируют Суджу, Любимовку, Гончаровку, Лебедевку, Куриловку, Плехово и другие.

Об этом сообщает DeepState.

В частности, не так давно украинские бойцы взяли под контроль Заолешенку. Они выложили соответствующее фото и карту.

ВСУ освободили Заолешенку на Курщине

ВСУ освободили Заолешенку на Курщине

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на всех основных направлениях фронта, в частности, на Торецком и Покровском, а также о ходе операции в Курской области.

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