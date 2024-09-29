Какие области РФ не вернет Украине после окончания войны — прогноз астролога

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Известный астролог Алакх Ниранжан считает, что сентябрь-октябрь 2024 года будут тяжелыми для Украины месяцами, однако они могут стать и решающими в войне.

Какими еще предсказаниям удивил он – смотрите в эксклюзиве ТСН.ua.

"В ближайшие два месяца количество обстрелов будет расти. Но очень скоро это закончится. Есть все шансы закончить эту страшную историю в ноябре. Я вам скажу, что по нашим прогнозам, с октября Россия очень серьезно "сдуется". Возможность, которую сегодня имеет Украина, колоссальная. Потому что действия, которые будут реализованы в октябре, дадут весомый результат", - сказал он.

Однако он считает, что даже после окончания войны две области будут определенное время находиться в составе России.

"На время Донецк и Луганск останутся в составе РФ. Недолго, но на некоторое переходное время", — добавил он.

Ранее астролог Влад Росс назвал имя женщины, которая может спасти Украину. Больше об этом читайте в новости.

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