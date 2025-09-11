ТСН в социальных сетях

Какие области Украины накроет непогода: прогноз на 11 сентября

В четверг в некоторых областях Украины атмосферный фронт обусловит дождливую, ветреную и прохладную погоду.

В Украину идет похолодание

В Украину идет похолодание / © Pixabay

Сегодня, 11 сентября, в Украине ожидается переменная облачность. На Закарпатье и Прикарпатье прогнозируют значительные дожди, иногда с грозами.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

«В западных областях умеренные, а днем в Закарпатье и Прикарпатье пройдут значительные дожди, иногда с грозами. На остальной территории без осадков», — отмечают синоптики.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. На западе страны, кроме Закарпатья сегодня возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура днем будет составлять +22…27°С. В западных областях будет +19…24°С.

В Киеве ожидается переменная облачность. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киевской области днем будет в пределах +22…27°С. В столице днем без осадков, +22…24°С.

Ранее синоптик сообщил, что в Украине постепенное понижение температуры ожидается уже во второй половине сентября. До 12-13 сентября в регионах будет держаться антициклональный характер погоды.

