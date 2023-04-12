Какие обои модны в 2023 году: современный или вневременный тренд

Рассказываем, какой тренд обоев возвращается в 2023 году в материале ТСН.ua

Естественная тема, растительность в дизайне не теряет популярности и постепенно видоизменяется. Как утверждают дизайнеры наряду с мелким узором в розочку в стиле прованс, в современных интерьерах стало актуально использовать более оригинальные стилизованные варианты цветов, любой другой растительности, как колосков травы, лиан, листьев, деревьев, папоротника, кустарников и т.д.

Почему стоит выбирать обои с цветочным или растительным узором

Цветочные обои очень универсальны. Вне зависимости от стиля вашего жилья, всегда найдутся обои с цветочным рисунком, которые подойдут к интерьеру и вам по вкусу. Цветочные обои могут создать отличную атмосферу в помещении, обогатить пространство естественным цветом, формой и красотой.

Посредством цветочных, растительных обоев можно создать как яркий, так и простой, элегантный интерьер как в традиционных, так и в современных помещениях. Поэтому дизайнеры отмечают, что обои с цветочным и растительным орнаментом остаются в тренде и сегодня.

Обратите внимание на классические цветы

Дизайнеры предлагают обратить внимание на обои с классическими цветами, которые придают помещению романтику и изысканность.

цветочные обои \Фото V&A

Чтобы классический цветочный узор вписался в интерьер, дизайнеры предлагают внести изменения в дизайн комнаты, чтобы она не выглядела органично. К примеру, покрасить элементы комнаты в подходящий обоям цвет. Как показано здесь, камин был окрашен в оттенок зеленого, соответствующего оттенку листьев на обоях, таким образом получился по-настоящему красочный и целостный дизайн.

Растительный спокойный дизайн обоев

Обои с цветочным орнаментом не обязательно должны быть яркими и насыщенными. Для спокойного стиля комнаты актуальными будут и деликатные и утонченные дизайны обоев, вот как, например, обои, на которых изображены веточки цветов. Они привнесли в пространство ощущение движения. Такие обои выглядят так, будто поднимаются к потолку, а их стебли словно колышет легкий весенний ветерок.

Актуальные обои в 2023 \Фото V&A

Цветочные обои для создания художественной экспозиции

Не обязательно оклеивать обоями всю стену, выберите обрамление частей обоев гладкими панелями, благодаря чему каждый обклеенный обоями участок будет выглядеть как отдельное произведение искусства.

Обои модны в 2023 \Фото V&A

Цветочные обои для интерьера в стиле кантри

Если вы хотите создать деревенский стиль кантри, используйте обои с цветочным рисунком. Благодаря продуманным гаммам различных принтов и интенсивности цветов, использованных на обоях, в постельном белье и жалюзях, пространство выглядит сбалансированным и спокойным.

Модные обои 2023 года \Фото V&A

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