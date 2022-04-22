Какие очереди и ситуация на западных границах Украины: пограничники рассказали

За сутки 21 апреля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 69 тысяч человек и 17 тысяч транспортных средств.

Пассажиропоток остается стабильным.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Из Украины за прошедшие сутки выехали более 32 тысяч человек. 19 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

В Украину за минувшие сутки прибыли более 37 тысяч человек, из них более 33 тысяч – украинцы. Кроме этого, оформлено более 280 грузовиков с гуманитарной помощью.

По состоянию на 09.00 22 апреля очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины практически не зафиксированы. Только на украинско-словацкой границе на ПП "Ужгород" стоят 20 автомобилей и один автобус. На границе с Венгрией на ПП "Тиса" пересечение ожидают 10 авто.

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