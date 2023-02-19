Какие очереди на границе и сколько людей выехали из страны за сутки: данные ГПСУ

За субботу выехать из Украины пытались 11 мужчин с поддельными документами.

Из Украины за 18 февраля уехали 37 тысяч человек, вернулись 35 тысяч граждан. Утром 19 февраля перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезд из Украины стоят в очереди 59 авто и два автобуса.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины – Западная граница.

Всего за 18 февраля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 72 тысяч человек и 19 тысяч транспортных средств. Оформлено было 66 грузовиков с гуманитарной помощью.

Границу с Польшей пересекли 23 тысяч человек, еще около 14 тысяч — преследовали в другие страны ЕС и Молдовы.

В Украину за минувшие сутки проследовали 35 тысяч человек, 31 тысяча из них – граждане Украины.

Кроме того, задержаны 25 человек, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу Украины. Так, 3 из них пытались незаконно пересечь границу в пунктах пропуска, еще 22 человека задержаны вне них.

Также у 11 мужчин, желавших уехать из страны, пограничники обнаружили признаки подделки их документов, предоставляющих право на пересечение границы лицам призывного возраста.

Очереди на границе

По состоянию на 09:00 19 февраля на украино-польской границе образовались очереди на трех пунктах пропуска. В частности, перед ЧП "Устилуг" стоит 25 автомобилей, а перед ЧП "Угринов" – 10.

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Еще два автобуса ждут в очереди перед пунктом пропуска "Грушев". На границе со Словакией очередь находится только на пункте пропуска "Ужгород", в том числе стоят 10 авто.

На границе с Венгрией перед ЧП "Тиса", где выезда ожидают четыре автомобиля, а перед ЧП "Лужанка" — 10.

В то же время, на румынской и молдавской границах очереди отсутствуют.

Напомним, в Черновицкой области пограничники задержали четырех молодых украинцев, с риском для жизни планировавших переплыть реку Прут на надувном матрасе, чтобы попасть в Румынию.

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