Какие ограничения будут действовать на Пасху в Ивано-Франковской области: ответили в ОВА

Пасха без массовых мероприятий / © Getty Images

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В Ивано-Франковской области отменили все массовые мероприятия на Пасху. Такое решение принял областной Совет обороны области.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук.

«В преддверии одного из самых больших религиозных праздников года Воскресения Господня на Совете обороны области приняли решение об отмене всех массовых мероприятий на территории Прикарпатья. Рекомендовали главам общин тоже принять надлежащие меры и отказаться от проведения событий, которые предусматривают скопление большого количества людей», — отметила Онищук.

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Она отметила, что в области будет действовать комендантский час с 00:00 до 05:00, во время которого запрещено находиться на улице без соответствующих разрешений.

«Прошу всех быть бдительными, соблюдать правила безопасности, реагировать на сигналы воздушной тревоги, избегать больших скоплений людей», — добавила глава ОВА.

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