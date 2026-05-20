Какие онлайн-школы показали лучшие результаты НМТ-2025: рейтинг дистанционного образования в Украине Новости компаний
Дистанционное образование в Украине продолжает активно развиваться и все более уверенно конкурирует с классическими школами. Результаты НМТ-2025 показали, что отдельные онлайн-заведения уже демонстрируют уровень подготовки, сопоставимый с ведущими лицеями страны. Для родителей это явилось еще одним подтверждением того, что качественное образование сегодня можно получить независимо от места жительства.
Аналитика результатов Национального мультипредметного теста позволяет оценить не только популярность дистанционных школ, но реальную эффективность их программ. При формировании рейтинга учитывали средний балл выпускников и количество участников тестирования.
Одним из ключевых лидеров дистанционного образования в 2025 году стала онлайн-школа ThinkGlobal. Заведение не только показало самые высокие результаты среди онлайн-школ по среднему баллу НМТ как в общем зачете, так и в разрезе отдельных дисциплин, но и вошло в ТОП-5 всех школ Украины по английскому языку.
Эксперты объясняют следующие результаты системным подходом к обучению. В школе большое внимание уделяется не только подготовке к экзаменам, но и глубокому усвоению материала. В частности, математика преподается на уровне профильной подготовки, а английский — по современным международным программам.
В то же время, высокие позиции в рейтинге заняли и другие дистанционные заведения. Кроме ThinkGlobal, в ТОП-5 онлайн-школ Украины по результатам НМТ-2025 также вошли GoITeens School, Liko Education Online, Kebeta Online и Main School. Каждая из этих школ имеет свою образовательную модель и подход к организации учебного процесса.
|
Школа
|
Формат уроков
|
Ключевой акцент
|
Позиция в рейтинге НМТ-2025 (английский / математика)
|
ThinkGlobal
|
Живые онлайн-уроки (математика и английский — каждый день!) + записи занятий
|
Сильная академическая база, углубленное изучение предметов, ориентация на результат
|
1-е место / 1-е место
|
GoITeens School
|
Онлайн-занятия в группах, проектная работа
|
Развитие soft skills, IT-курсы, работа по ШИ
|
4-е место / 6-е место
|
Liko Education Online
|
Интерактивные видеоуроки
|
Общая академическая подготовка, широкий выбор пакетов
|
5-е место / 2-е место
|
Kebeta Online
|
Живые вебинары и консультации учителей
|
Английский по уровням знаний, IT-грамотность, развитие soft skills
|
6-е место / 3-е место
|
Main School
|
Дистанционные уроки в реальном времени
|
Углубленное изучение IT и английского
|
2-е место / 5-е место
Например, часть заведений делает акцент на гибком графике и самостоятельном обучении, другие — на регулярном взаимодействии учащихся с преподавателями и углубленном изучении ключевых предметов. Поэтому родителям советуют обращать внимание не только на место школы в рейтинге, но и на формат обучения, который будет комфортным для конкретного ребенка.
Известность дистанционного образования объясняется сразу несколькими факторами. Онлайн-школы позволяют учиться из любой точки мира, экономить время на дорогу и формировать индивидуальный образовательный маршрут. Кроме того, современный цифровой формат помогает учащимся быстрее адаптироваться к технологической среде, что становится важным навыком для будущей профессии.
Образовательные эксперты также отмечают тенденцию к росту качества камерных онлайн-школ. В отличие от больших массовых платформ, учреждения с меньшим количеством учащихся часто обеспечивают лучший контроль знаний, регулярное сопровождение и индивидуальный подход.
Результаты НМТ-2025 еще раз подтвердили: дистанционное образование в Украине уже вышло за пределы формата «запасного варианта». Сегодня онлайн школы формируют отдельный конкурентный сегмент образования, где главным критерием становятся не масштабы заведения, а реальные академические результаты учащихся.