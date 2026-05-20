Какие онлайн-школы показали лучшие результаты НМТ-2025: рейтинг дистанционного образования в Украине

Аналитика результатов Национального мультипредметного теста позволяет оценить не только популярность дистанционных школ, но реальную эффективность их программ. При формировании рейтинга учитывали средний балл выпускников и количество участников тестирования.

Одним из ключевых лидеров дистанционного образования в 2025 году стала онлайн-школа ThinkGlobal. Заведение не только показало самые высокие результаты среди онлайн-школ по среднему баллу НМТ как в общем зачете, так и в разрезе отдельных дисциплин, но и вошло в ТОП-5 всех школ Украины по английскому языку.

Эксперты объясняют следующие результаты системным подходом к обучению. В школе большое внимание уделяется не только подготовке к экзаменам, но и глубокому усвоению материала. В частности, математика преподается на уровне профильной подготовки, а английский — по современным международным программам.

В то же время, высокие позиции в рейтинге заняли и другие дистанционные заведения. Кроме ThinkGlobal, в ТОП-5 онлайн-школ Украины по результатам НМТ-2025 также вошли GoITeens School, Liko Education Online, Kebeta Online и Main School. Каждая из этих школ имеет свою образовательную модель и подход к организации учебного процесса.

Школа Формат уроков Ключевой акцент Позиция в рейтинге НМТ-2025 (английский / математика) ThinkGlobal Живые онлайн-уроки (математика и английский — каждый день!) + записи занятий Сильная академическая база, углубленное изучение предметов, ориентация на результат 1-е место / 1-е место GoITeens School Онлайн-занятия в группах, проектная работа Развитие soft skills, IT-курсы, работа по ШИ 4-е место / 6-е место Liko Education Online Интерактивные видеоуроки Общая академическая подготовка, широкий выбор пакетов 5-е место / 2-е место Kebeta Online Живые вебинары и консультации учителей Английский по уровням знаний, IT-грамотность, развитие soft skills 6-е место / 3-е место Main School Дистанционные уроки в реальном времени Углубленное изучение IT и английского 2-е место / 5-е место

Например, часть заведений делает акцент на гибком графике и самостоятельном обучении, другие — на регулярном взаимодействии учащихся с преподавателями и углубленном изучении ключевых предметов. Поэтому родителям советуют обращать внимание не только на место школы в рейтинге, но и на формат обучения, который будет комфортным для конкретного ребенка.

Известность дистанционного образования объясняется сразу несколькими факторами. Онлайн-школы позволяют учиться из любой точки мира, экономить время на дорогу и формировать индивидуальный образовательный маршрут. Кроме того, современный цифровой формат помогает учащимся быстрее адаптироваться к технологической среде, что становится важным навыком для будущей профессии.

Образовательные эксперты также отмечают тенденцию к росту качества камерных онлайн-школ. В отличие от больших массовых платформ, учреждения с меньшим количеством учащихся часто обеспечивают лучший контроль знаний, регулярное сопровождение и индивидуальный подход.

Результаты НМТ-2025 еще раз подтвердили: дистанционное образование в Украине уже вышло за пределы формата «запасного варианта». Сегодня онлайн школы формируют отдельный конкурентный сегмент образования, где главным критерием становятся не масштабы заведения, а реальные академические результаты учащихся.

