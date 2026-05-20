ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
50
Время на прочтение
3 мин

Какие онлайн-школы показали лучшие результаты НМТ-2025: рейтинг дистанционного образования в Украине Новости компаний

Дистанционное образование в Украине продолжает активно развиваться и все более уверенно конкурирует с классическими школами. Результаты НМТ-2025 показали, что отдельные онлайн-заведения уже демонстрируют уровень подготовки, сопоставимый с ведущими лицеями страны. Для родителей это явилось еще одним подтверждением того, что качественное образование сегодня можно получить независимо от места жительства.

Комментарии
Какие онлайн-школы показали лучшие результаты НМТ-2025: рейтинг дистанционного образования в Украине

Аналитика результатов Национального мультипредметного теста позволяет оценить не только популярность дистанционных школ, но реальную эффективность их программ. При формировании рейтинга учитывали средний балл выпускников и количество участников тестирования.

Одним из ключевых лидеров дистанционного образования в 2025 году стала онлайн-школа ThinkGlobal. Заведение не только показало самые высокие результаты среди онлайн-школ по среднему баллу НМТ как в общем зачете, так и в разрезе отдельных дисциплин, но и вошло в ТОП-5 всех школ Украины по английскому языку.

Эксперты объясняют следующие результаты системным подходом к обучению. В школе большое внимание уделяется не только подготовке к экзаменам, но и глубокому усвоению материала. В частности, математика преподается на уровне профильной подготовки, а английский — по современным международным программам.

В то же время, высокие позиции в рейтинге заняли и другие дистанционные заведения. Кроме ThinkGlobal, в ТОП-5 онлайн-школ Украины по результатам НМТ-2025 также вошли GoITeens School, Liko Education Online, Kebeta Online и Main School. Каждая из этих школ имеет свою образовательную модель и подход к организации учебного процесса.

Школа

Формат уроков

Ключевой акцент

Позиция в рейтинге НМТ-2025 (английский / математика)

ThinkGlobal

Живые онлайн-уроки (математика и английский — каждый день!) + записи занятий

Сильная академическая база, углубленное изучение предметов, ориентация на результат

1-е место / 1-е место

GoITeens School

Онлайн-занятия в группах, проектная работа

Развитие soft skills, IT-курсы, работа по ШИ

4-е место / 6-е место

Liko Education Online

Интерактивные видеоуроки

Общая академическая подготовка, широкий выбор пакетов

5-е место / 2-е место

Kebeta Online

Живые вебинары и консультации учителей

Английский по уровням знаний, IT-грамотность, развитие soft skills

6-е место / 3-е место

Main School

Дистанционные уроки в реальном времени

Углубленное изучение IT и английского

2-е место / 5-е место

Например, часть заведений делает акцент на гибком графике и самостоятельном обучении, другие — на регулярном взаимодействии учащихся с преподавателями и углубленном изучении ключевых предметов. Поэтому родителям советуют обращать внимание не только на место школы в рейтинге, но и на формат обучения, который будет комфортным для конкретного ребенка.

Известность дистанционного образования объясняется сразу несколькими факторами. Онлайн-школы позволяют учиться из любой точки мира, экономить время на дорогу и формировать индивидуальный образовательный маршрут. Кроме того, современный цифровой формат помогает учащимся быстрее адаптироваться к технологической среде, что становится важным навыком для будущей профессии.

Образовательные эксперты также отмечают тенденцию к росту качества камерных онлайн-школ. В отличие от больших массовых платформ, учреждения с меньшим количеством учащихся часто обеспечивают лучший контроль знаний, регулярное сопровождение и индивидуальный подход.

Результаты НМТ-2025 еще раз подтвердили: дистанционное образование в Украине уже вышло за пределы формата «запасного варианта». Сегодня онлайн школы формируют отдельный конкурентный сегмент образования, где главным критерием становятся не масштабы заведения, а реальные академические результаты учащихся.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
50
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie