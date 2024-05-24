Какие отметки должны быть в военном билете: что нужно знать

Пока этот вопрос четко не урегулирован.

Преимущественно отметка в военном билете делается только в том случае, если призывника признают полностью непригодным к военной службе. Это определяется по результатам Военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Какие отметки должны быть в военном билете – читайте в материале ТСН.ua.

Все индивидуально

Как отмечает юрист Евгений Пирожок, при признании военнообязанного непригодным ставится отметка о результатах медицинского осмотра. Это, как правило, не связано с отсрочкой.

"Учитывая, что законодательство не определяет четкую форму документов и отметок, которые должны быть внесены в военный билет, важно понимать, что варианты могут варьироваться в зависимости от практики конкретного военкомата и обстоятельств конкретного случая", — пишет он.

Важна индивидуальная ситуация и возможность согласования с военкоматом. Как подчеркивает Пирожок, существует практика, когда призывники успешно договариваются о внесении отметок в военный билет, но она не является общепринятой и может варьироваться от случая к случаю.

"В любом случае, если возникают вопросы или сомнения, рекомендуется консультироваться с адвокатом для военных, поскольку он может оказать профессиональную помощь и определить оптимальный подход к конкретной ситуации", – резюмировал правозащитник.

Отметки о военном учете размещаются на 25 странице военного билета, а служебные отметки – на 26-28.

Отметки в военном билете делают должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки (соответствующего подразделения Центрального управления или региональных органов Службы безопасности Украины, соответствующих подразделений Службы внешней разведки Украины), которые отвечают за его заполнение и выдачу.

Военный билет

Мобилизация в Украине: последние изменения

18 мая, в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему, все граждане Украины, состоящие на военном учете, в течение 60 дней обязаны обновить свои личные данные в ТЦК. Также это можно сделать в Центре предоставления административных услуг или через электронный кабинет военнообязанного.

Новым законом о мобилизации предусмотрены изменения в прохождении ВЛК. Статус "ограниченно пригодных" убрали еще в марте в изменениях в законы о правах военных и полицейских на соцзащиту. Теперь в приказе четко прописали, что медицинские осмотры должны длиться не более 14 дней (в случае дополнительных медицинских обследований), и решения ВЛК должны выдавать человеку под подпись на руки.

Также снизили коррупционные риски. Теперь если человека признают непригодным с исключением из военного учета, это решение должно утвердить еще одна ВЛК выше по статусу. Раньше для признания непригодности было достаточно заключения из одной ВЛК.

Одним из новых полномочий полиции будет проверка личности военного билета, который теперь все военнообязанные лица от 18 до 60 лет должны носить с собой.

Также 9 мая 2024 года Верховная Рада приняла законопроект № 10379, которым позволила заочно налагать штрафы на уклоняющихся и значительно увеличила их размер.

По новому закону определенные категории граждан потеряют отсрочку. Отменяется и срочная военная служба, вместо этого вводится базовая подготовка.

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