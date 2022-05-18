Лучшие соседи по грядке: какие овощи "дружат" между собой / Фото: Pexels

Какие овощи "дружат" между собой: что стоит сажать рядом на грядке

Какие овощи "дружат" между собой: что стоит сажать рядом на грядке

От правильной планировки огорода во многом зависит хороший урожай. Есть определенные овощи, которые "дружат" между собой, а потому их нужно высаживать рядом, чтобы минимизировать вредное влияние болезней и насекомых. Читайте в материале ТСН.ua, какое соседство любят помидоры, огурцы, тыквы и другие овощи.

Как цветы и травы помогают улучшить урожай

Часто для отпугивания вредителей рядом с овощами высаживают цветы. Например, помидоры любят соседство с бархатцами. Эти цветы можно посадить по периметру грядки, чтобы держать насекомых на расстоянии.

А вот высадка рядом травы придадут некоторым овощам более изысканный и интересный вкус. Некоторые из них тоже отпугивают вредителей. Например:

розмарин поможет избавиться от жуков, которые нападают на фасоль;

поможет избавиться от жуков, которые нападают на фасоль; тимьян лучше высаживать рядом с капустой;

лучше высаживать рядом с капустой; чеснок и лук – хорошее средство от тли;

– хорошее средство от тли; душица – естественный барьер практически от всех насекомых-вредителей.

Лучшие соседи моркови по грядке

Лучшие соседи моркови по грядке / Фото: pixabay.com

Рекомендуется высаживать рядом с морковью:

шалфей;

фасоль;

салат;

редис;

розмарин;

лук;

помидоры;

горох.

Совместимые растения на огороде для перца

Что посадить рядом с перцем / Фото: pixabay.com

Оптимальными соседями являются:

кориандр;

базилик;

шпинат;

лук;

помидоры.

Что посадить рядом с картофелем

Оптимальные соседи для картофеля / Фото: pixabay.com

Если посадить картофель рядом с такими овощами и растениями, то он принесет больший урожай.

брокколи;

фасоль;

кукуруза;

капуста;

чеснок;

баклажаны;

лук;

латук;

редис;

горох.

Какое соседство любят помидоры на грядке

Какое соседство любят помидоры / Фото: pixabay.com

Рекомендуется выращивать помидоры рядом с:

базиликом;

спаржей;

огурцами;

фасолью;

сельдереем;

морковью;

салатом;

укропом;

дыней;

петрушкой;

луком;

редисом;

перцем;

тимьяном;

шпинатом.

Что сажать рядом со спаржей

Что сажать рядом со спаржей / Фото: pixabay.com

Если вы хотите получить хороший урожай спаржи, стоит высадить рядом с ней:

свеклу;

базилик;

петрушку;

салат;

помидоры;

шпинат.

Соседи для фасоли

Соседи для фасоли / Фото: pixabay.com

Оптимальными соседями фасоли по грядке являются:

кукуруза;

брокколи;

морковь;

капуста;

цветная капуста;

сельдерей;

баклажаны;

огурцы;

картофель;

горох;

кабачок;

редис;

помидоры;

клубника.

Лучшие соседи по грядке для свеклы

Лучшие соседи по грядке для свеклы / Фото: pixabay.com

Нужно сажать свеклу рядом со:

спаржей;

брокколи;

салатом;

цветной капустой;

луком.

Что посадить рядом с брокколи

Оптимальные соседи для брокколи / Фото: pixabay.com

Оптимальное соседство для брокколи:

свекла;

фасоль;

огурцы;

сельдерей;

картофель;

лук;

шалфей.

Тыква: соседи по грядке

Тыква: соседи / Фото: pixabay.com

Лучшими соседями тыквы считаются:

фасоль;

кукуруза;

черная редька;

редис;

петрушка;

мята;

лук;

укроп.

Какие овощи и растения посадить рядом с капустой

Что сажать рядом с капустой / Фото: pixabay.com

Рядом с капустой рекомендуется высаживать:

сельдерей;

фасоль;

укроп;

огурцы;

лук;

салат;

шпинат;

шалфей;

картофель;

чабрец.

Лучшие соседи для цветной капусты

Лучшие соседи для цветной капусты / Фото: pixabay.com

Чтобы получить хороший урожай цветной капусты, рекомендуется сажать рядом с ней:

свеклу;

фасоль;

огурцы;

сельдерей;

тимьян;

шалфей.

Что стоит сажать рядом с сельдереем

Соседи для сельдерея / Фото: pixabay.com

У сельдерея практически нет нежелательных соседей, но для увеличения урожайности ее нужно сажать из:

брокколи;

фасолью;

цветной капустой;

капустой;

помидорами;

шпинатом;

луком-пореем.

Лучшие соседи огурцов на грядке

Лучшие соседи огурцов на грядке / Фото: pixabay.com

Рекомендуется огурцы сажать рядом с:

брокколи;

фасолью;

капустой;

кукурузой;

подсолнечниками;

цветной капустой;

салатом;

горохом;

редисом.

Оптимальные соседи для кукурузы

Оптимальные соседи для кукурузы / Фото: pixabay.com

Чтобы кукуруза дала хороший урожай, ее рекомендуется сажать рядом с:

огурцами;

фасолью;

дыней;

салатом;

картофелем;

горохом;

подсолнечниками;

огурцами.

Что сажать рядом с баклажанами

Что сажать рядом с баклажаном / Фото: pixabay.com

Нежелательных соседей у баклажанов нет, но лучше они себя чувствуют рядом с:

фасолью;

базиликом;

горохом;

салатом;

шпинатом;

картофелем.

Лук: что сажать рядом

Лук: что сажать рядом / Фото: pixabay.com

Для лука лучшее соседство составят:

помидоры;

брокколи;

шпинат;

свекла;

картофель;

капуста;

салат;

морковь;

перец.

Соседи для гороха

Соседи для гороха / Фото: pixabay.com

Горох будет прекрасно чувствовать себя по соседству с: