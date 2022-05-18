Какие овощи "дружат" между собой: что стоит сажать рядом на грядке

От правильной планировки огорода во многом зависит хороший урожай. Есть определенные овощи, которые "дружат" между собой, а потому их нужно высаживать рядом, чтобы минимизировать вредное влияние болезней и насекомых. Читайте в материале ТСН.ua, какое соседство любят помидоры, огурцы, тыквы и другие овощи.
Как цветы и травы помогают улучшить урожай
Часто для отпугивания вредителей рядом с овощами высаживают цветы. Например, помидоры любят соседство с бархатцами. Эти цветы можно посадить по периметру грядки, чтобы держать насекомых на расстоянии.
А вот высадка рядом травы придадут некоторым овощам более изысканный и интересный вкус. Некоторые из них тоже отпугивают вредителей. Например:
- розмарин поможет избавиться от жуков, которые нападают на фасоль;
- тимьян лучше высаживать рядом с капустой;
- чеснок и лук – хорошее средство от тли;
- душица – естественный барьер практически от всех насекомых-вредителей.
Лучшие соседи моркови по грядке
Рекомендуется высаживать рядом с морковью:
- шалфей;
- фасоль;
- салат;
- редис;
- розмарин;
- лук;
- помидоры;
- горох.
Совместимые растения на огороде для перца
Оптимальными соседями являются:
- кориандр;
- базилик;
- шпинат;
- лук;
- помидоры.
Что посадить рядом с картофелем
Если посадить картофель рядом с такими овощами и растениями, то он принесет больший урожай.
- брокколи;
- фасоль;
- кукуруза;
- капуста;
- чеснок;
- баклажаны;
- лук;
- латук;
- редис;
- горох.
Какое соседство любят помидоры на грядке
Рекомендуется выращивать помидоры рядом с:
- базиликом;
- спаржей;
- огурцами;
- фасолью;
- сельдереем;
- морковью;
- салатом;
- укропом;
- дыней;
- петрушкой;
- луком;
- редисом;
- перцем;
- тимьяном;
- шпинатом.
Что сажать рядом со спаржей
Если вы хотите получить хороший урожай спаржи, стоит высадить рядом с ней:
- свеклу;
- базилик;
- петрушку;
- салат;
- помидоры;
- шпинат.
Соседи для фасоли
Оптимальными соседями фасоли по грядке являются:
- кукуруза;
- брокколи;
- морковь;
- капуста;
- цветная капуста;
- сельдерей;
- баклажаны;
- огурцы;
- картофель;
- горох;
- кабачок;
- редис;
- помидоры;
- клубника.
Лучшие соседи по грядке для свеклы
Нужно сажать свеклу рядом со:
- спаржей;
- брокколи;
- салатом;
- цветной капустой;
- луком.
Что посадить рядом с брокколи
Оптимальное соседство для брокколи:
- свекла;
- фасоль;
- огурцы;
- сельдерей;
- картофель;
- лук;
- шалфей.
Тыква: соседи по грядке
Лучшими соседями тыквы считаются:
- фасоль;
- кукуруза;
- черная редька;
- редис;
- петрушка;
- мята;
- лук;
- укроп.
Какие овощи и растения посадить рядом с капустой
Рядом с капустой рекомендуется высаживать:
- сельдерей;
- фасоль;
- укроп;
- огурцы;
- лук;
- салат;
- шпинат;
- шалфей;
- картофель;
- чабрец.
Лучшие соседи для цветной капусты
Чтобы получить хороший урожай цветной капусты, рекомендуется сажать рядом с ней:
- свеклу;
- фасоль;
- огурцы;
- сельдерей;
- тимьян;
- шалфей.
Что стоит сажать рядом с сельдереем
У сельдерея практически нет нежелательных соседей, но для увеличения урожайности ее нужно сажать из:
- брокколи;
- фасолью;
- цветной капустой;
- капустой;
- помидорами;
- шпинатом;
- луком-пореем.
Лучшие соседи огурцов на грядке
Рекомендуется огурцы сажать рядом с:
- брокколи;
- фасолью;
- капустой;
- кукурузой;
- подсолнечниками;
- цветной капустой;
- салатом;
- горохом;
- редисом.
Оптимальные соседи для кукурузы
Чтобы кукуруза дала хороший урожай, ее рекомендуется сажать рядом с:
- огурцами;
- фасолью;
- дыней;
- салатом;
- картофелем;
- горохом;
- подсолнечниками;
- огурцами.
Что сажать рядом с баклажанами
Нежелательных соседей у баклажанов нет, но лучше они себя чувствуют рядом с:
- фасолью;
- базиликом;
- горохом;
- салатом;
- шпинатом;
- картофелем.
Лук: что сажать рядом
Для лука лучшее соседство составят:
- помидоры;
- брокколи;
- шпинат;
- свекла;
- картофель;
- капуста;
- салат;
- морковь;
- перец.
Соседи для гороха
Горох будет прекрасно чувствовать себя по соседству с:
- морковью;
- фасолью;
- огурцами;
- баклажанами;
- дыней;
- салатом;
- картофелем;
- пастернаком;
- редисом;
- репой;
- шпинатом.