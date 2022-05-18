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Какие овощи "дружат" между собой: что стоит сажать рядом на грядке

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Какие овощи "дружат" между собой: что стоит сажать рядом на грядке

Лучшие соседи по грядке: какие овощи "дружат" между собой / Фото: Pexels

От правильной планировки огорода во многом зависит хороший урожай. Есть определенные овощи, которые "дружат" между собой, а потому их нужно высаживать рядом, чтобы минимизировать вредное влияние болезней и насекомых. Читайте в материале ТСН.ua, какое соседство любят помидоры, огурцы, тыквы и другие овощи.

Как цветы и травы помогают улучшить урожай

Часто для отпугивания вредителей рядом с овощами высаживают цветы. Например, помидоры любят соседство с бархатцами. Эти цветы можно посадить по периметру грядки, чтобы держать насекомых на расстоянии.

А вот высадка рядом травы придадут некоторым овощам более изысканный и интересный вкус. Некоторые из них тоже отпугивают вредителей. Например:

  • розмарин поможет избавиться от жуков, которые нападают на фасоль;
  • тимьян лучше высаживать рядом с капустой;
  • чеснок и лук – хорошее средство от тли;
  • душица – естественный барьер практически от всех насекомых-вредителей.

Лучшие соседи моркови по грядке

Лучшие соседи моркови по грядке / © pixabay.com
Лучшие соседи моркови по грядке / Фото: pixabay.com

Рекомендуется высаживать рядом с морковью:

  • шалфей;
  • фасоль;
  • салат;
  • редис;
  • розмарин;
  • лук;
  • помидоры;
  • горох.

Совместимые растения на огороде для перца

Что посадить рядом с перцем / © pixabay.com
Что посадить рядом с перцем / Фото: pixabay.com

Оптимальными соседями являются:

  • кориандр;
  • базилик;
  • шпинат;
  • лук;
  • помидоры.

Что посадить рядом с картофелем

Оптимальные соседи для картофеля / © pixabay.com
Оптимальные соседи для картофеля / Фото: pixabay.com

Если посадить картофель рядом с такими овощами и растениями, то он принесет больший урожай.

  • брокколи;
  • фасоль;
  • кукуруза;
  • капуста;
  • чеснок;
  • баклажаны;
  • лук;
  • латук;
  • редис;
  • горох.

Какое соседство любят помидоры на грядке

Какое соседство любят помидоры / © pixabay.com
Какое соседство любят помидоры / Фото: pixabay.com

Рекомендуется выращивать помидоры рядом с:

  • базиликом;
  • спаржей;
  • огурцами;
  • фасолью;
  • сельдереем;
  • морковью;
  • салатом;
  • укропом;
  • дыней;
  • петрушкой;
  • луком;
  • редисом;
  • перцем;
  • тимьяном;
  • шпинатом.

Что сажать рядом со спаржей

Что сажать рядом со спаржей / © pixabay.com
Что сажать рядом со спаржей / Фото: pixabay.com

Если вы хотите получить хороший урожай спаржи, стоит высадить рядом с ней:

  • свеклу;
  • базилик;
  • петрушку;
  • салат;
  • помидоры;
  • шпинат.

Соседи для фасоли

Соседи для фасоли / © pixabay.com
Соседи для фасоли / Фото: pixabay.com

Оптимальными соседями фасоли по грядке являются:

  • кукуруза;
  • брокколи;
  • морковь;
  • капуста;
  • цветная капуста;
  • сельдерей;
  • баклажаны;
  • огурцы;
  • картофель;
  • горох;
  • кабачок;
  • редис;
  • помидоры;
  • клубника.

Лучшие соседи по грядке для свеклы

Лучшие соседи по грядке для свеклы / © pixabay.com
Лучшие соседи по грядке для свеклы / Фото: pixabay.com

Нужно сажать свеклу рядом со:

  • спаржей;
  • брокколи;
  • салатом;
  • цветной капустой;
  • луком.

Что посадить рядом с брокколи

Оптимальные соседи для брокколи / © pixabay.com
Оптимальные соседи для брокколи / Фото: pixabay.com

Оптимальное соседство для брокколи:

  • свекла;
  • фасоль;
  • огурцы;
  • сельдерей;
  • картофель;
  • лук;
  • шалфей.

Тыква: соседи по грядке

Тыква: соседи / © pixabay.com
Тыква: соседи / Фото: pixabay.com

Лучшими соседями тыквы считаются:

  • фасоль;
  • кукуруза;
  • черная редька;
  • редис;
  • петрушка;
  • мята;
  • лук;
  • укроп.

Какие овощи и растения посадить рядом с капустой

Что сажать рядом с капустой / © pixabay.com
Что сажать рядом с капустой / Фото: pixabay.com

Рядом с капустой рекомендуется высаживать:

  • сельдерей;
  • фасоль;
  • укроп;
  • огурцы;
  • лук;
  • салат;
  • шпинат;
  • шалфей;
  • картофель;
  • чабрец.

Лучшие соседи для цветной капусты

Лучшие соседи для цветной капусты / © pixabay.com
Лучшие соседи для цветной капусты / Фото: pixabay.com

Чтобы получить хороший урожай цветной капусты, рекомендуется сажать рядом с ней:

  • свеклу;
  • фасоль;
  • огурцы;
  • сельдерей;
  • тимьян;
  • шалфей.

Что стоит сажать рядом с сельдереем

Соседи для сельдерея / © pixabay.com
Соседи для сельдерея / Фото: pixabay.com

У сельдерея практически нет нежелательных соседей, но для увеличения урожайности ее нужно сажать из:

  • брокколи;
  • фасолью;
  • цветной капустой;
  • капустой;
  • помидорами;
  • шпинатом;
  • луком-пореем.

Лучшие соседи огурцов на грядке

Лучшие соседи огурцов на грядке / © pixabay.com
Лучшие соседи огурцов на грядке / Фото: pixabay.com

Рекомендуется огурцы сажать рядом с:

  • брокколи;
  • фасолью;
  • капустой;
  • кукурузой;
  • подсолнечниками;
  • цветной капустой;
  • салатом;
  • горохом;
  • редисом.

Оптимальные соседи для кукурузы

Оптимальные соседи для кукурузы / © pixabay.com
Оптимальные соседи для кукурузы / Фото: pixabay.com

Чтобы кукуруза дала хороший урожай, ее рекомендуется сажать рядом с:

  • огурцами;
  • фасолью;
  • дыней;
  • салатом;
  • картофелем;
  • горохом;
  • подсолнечниками;
  • огурцами.

Что сажать рядом с баклажанами

Что сажать рядом с баклажаном / © pixabay.com
Что сажать рядом с баклажаном / Фото: pixabay.com

Нежелательных соседей у баклажанов нет, но лучше они себя чувствуют рядом с:

  • фасолью;
  • базиликом;
  • горохом;
  • салатом;
  • шпинатом;
  • картофелем.

Лук: что сажать рядом

Лук: что сажать рядом / © pixabay.com
Лук: что сажать рядом / Фото: pixabay.com

Для лука лучшее соседство составят:

  • помидоры;
  • брокколи;
  • шпинат;
  • свекла;
  • картофель;
  • капуста;
  • салат;
  • морковь;
  • перец.

Соседи для гороха

Соседи для гороха / © pixabay.com
Соседи для гороха / Фото: pixabay.com

Горох будет прекрасно чувствовать себя по соседству с:

  • морковью;
  • фасолью;
  • огурцами;
  • баклажанами;
  • дыней;
  • салатом;
  • картофелем;
  • пастернаком;
  • редисом;
  • репой;
  • шпинатом.
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