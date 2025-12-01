- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 100
- Время на прочтение
- 1 мин
Какие овощи и фрукты украинцы покупают больше всего
Белокочанная капуста — бесспорный лидер на овощном рынке, а предложение моркови сократилось. Среди фруктов товар — это яблоко, предложение груши и винограда снизилось, растет спрос на цитрусовые.
Белокочанная капуста остается бесспорным лидером на овощном рынке по количеству продаж в Украине, а ее предложение продолжает расти. На прошлой неделе капусту продавали в каждом седьмом объявлении.
Об этом сообщили аналитики EastFruit.
Также чаще стали предлагать столовую свеклу. При этом предложение моркови сократилось.
Упали продажи брокколи, цветной капусты и редьки из Узбекистана.
Помидор все еще в топе, но его предложение уменьшается пятую неделю подряд.
Также можно отметить относительно активную продажу красного лука и тыквы.
Во фруктовом сегменте продолжают преобладать продажи яблок и хурмы, при этом количество их продавцов увеличилось.
В то же время грушу и виноград предлагали реже, чем неделей раньше.
Кстати, более 50% экспорта столового винограда из Молдовы — поставки в ЕС.
Начали поступать предложения бананов из Эквадора. Количество продаж мандарина сохранилось на уровне предыдущей недели. А экспорт грузинского мандарина по итогам 10 месяцев 2025 года снизился почти на 70%.
Раньше мы писали, как хранить квашеную капусту в домашних условиях.