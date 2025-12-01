Какие овощи и фрукты украинцы покупают больше всего

Белокочанная капуста

Белокочанная капуста остается бесспорным лидером на овощном рынке по количеству продаж в Украине, а ее предложение продолжает расти. На прошлой неделе капусту продавали в каждом седьмом объявлении.

Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Также чаще стали предлагать столовую свеклу. При этом предложение моркови сократилось.

Упали продажи брокколи, цветной капусты и редьки из Узбекистана.

Помидор все еще в топе, но его предложение уменьшается пятую неделю подряд.

Также можно отметить относительно активную продажу красного лука и тыквы.

Во фруктовом сегменте продолжают преобладать продажи яблок и хурмы, при этом количество их продавцов увеличилось.

В то же время грушу и виноград предлагали реже, чем неделей раньше.

Кстати, более 50% экспорта столового винограда из Молдовы — поставки в ЕС.

Начали поступать предложения бананов из Эквадора. Количество продаж мандарина сохранилось на уровне предыдущей недели. А экспорт грузинского мандарина по итогам 10 месяцев 2025 года снизился почти на 70%.

