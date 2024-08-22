Какие персональные данные 16-летних украинцев появятся в Реестре военнообязанных

Кабмин ввел новый реестр для верификации призывников – все данные мужчин от 16 до 60 лет будут в "Обереге".

Кабмин принял экспериментальный проект по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах. Все персональные данные украинских мужчин с 16 до 60 лет будут появляться в реестре "Оберег".

Проект позволит оптимизировать и проверить сведения Единого государственного реестра призывников. Обмен информации будет осуществляться между Единым демографическим реестром, ведомственной системой Государственной миграционной службы и "Оберегом" благодаря системе "Трембита".

Какие данные появятся в Реестре о 16-летних ребятах

В реестре военнообязанных будут появляться следующая информация о мужчинах от 16 до 25 лет:

оцифрованный образ лица,

фамилия, имя, отчество,

дата рождения,

место рождения,

пол,

место жительства и местонахождение,

реквизиты внутреннего и загранпаспорта (серия и/или номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия),

сведения о гражданстве,

номер записи в Демографическом реестре (при наличии),

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии),

данные об оформлении документов для выезда за границу на ПМЖ или о возвращении в Украину.

Такая же информация в "Обереге" будет и о мужчинах, отбывающих наказание.

В Кабмине также объяснили, что взятие на военный учет украинцев с 16 лет, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, до 25 лет осуществляется представителями ТЦК по месту жительства. Взятие на военный учет тех, у кого отсутствует зарегистрированное место жительства, будут осуществляться определенными Генштабом ТЦК.

Также в Кабмине разъяснили, какая информация появится в "Обереге" о мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет.

фамилия, имя, отчество,

дата рождения,

пол,

место жительства и местонахождение,

реквизиты внутреннего или загранпаспорта (серия и/или номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия),

номер записи в Демографическом реестре (при наличии),

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии),

сведения об оформлении документов для выезда за границу на ПМЖ или о возвращении в Украину,

сведения о дате последнего выезда за пределы Украины,

сведения о смерти или объявлении лица умершим.

Напомним, что реестр военнообязанных, призывников и резервистов "Оберег" ранее "не видел" информацию о мужчинах, никогда не посещавших ТЦК. Но теперь в реестре автоматически появятся личные данные всех граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, кто когда-либо подавал документы на оформление паспорта гражданина Украины или загранпаспорта.

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