Какие персональные данные 16-летних украинцев появятся в Реестре военнообязанных

Кабмин ввел новый реестр для верификации призывников – все данные мужчин от 16 до 60 лет будут в "Обереге".
Кабмин принял экспериментальный проект по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах. Все персональные данные украинских мужчин с 16 до 60 лет будут появляться в реестре "Оберег".
Проект позволит оптимизировать и проверить сведения Единого государственного реестра призывников. Обмен информации будет осуществляться между Единым демографическим реестром, ведомственной системой Государственной миграционной службы и "Оберегом" благодаря системе "Трембита".
Какие данные появятся в Реестре о 16-летних ребятах
В реестре военнообязанных будут появляться следующая информация о мужчинах от 16 до 25 лет:
- оцифрованный образ лица,
- фамилия, имя, отчество,
- дата рождения,
- место рождения,
- пол,
- место жительства и местонахождение,
- реквизиты внутреннего и загранпаспорта (серия и/или номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия),
- сведения о гражданстве,
- номер записи в Демографическом реестре (при наличии),
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии),
- данные об оформлении документов для выезда за границу на ПМЖ или о возвращении в Украину.
Такая же информация в "Обереге" будет и о мужчинах, отбывающих наказание.
В Кабмине также объяснили, что взятие на военный учет украинцев с 16 лет, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, до 25 лет осуществляется представителями ТЦК по месту жительства. Взятие на военный учет тех, у кого отсутствует зарегистрированное место жительства, будут осуществляться определенными Генштабом ТЦК.
Также в Кабмине разъяснили, какая информация появится в "Обереге" о мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет.
- фамилия, имя, отчество,
- дата рождения,
- пол,
- место жительства и местонахождение,
- реквизиты внутреннего или загранпаспорта (серия и/или номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия),
- номер записи в Демографическом реестре (при наличии),
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии),
- сведения об оформлении документов для выезда за границу на ПМЖ или о возвращении в Украину,
- сведения о дате последнего выезда за пределы Украины,
- сведения о смерти или объявлении лица умершим.
Напомним, что реестр военнообязанных, призывников и резервистов "Оберег" ранее "не видел" информацию о мужчинах, никогда не посещавших ТЦК. Но теперь в реестре автоматически появятся личные данные всех граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, кто когда-либо подавал документы на оформление паспорта гражданина Украины или загранпаспорта.
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