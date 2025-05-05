Какие перспективы украинские дроны имеют в Черном и Азовском морях: ответ авиаэксперта

Морской дрон

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Украинские дроны , скорее всего, будут свободно перемещаться по акватории Черного и Азовского морей. Пилоты армии РФ не смогут обнаруживать их на малой высоте.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал Константин Криволап, авиационный эксперт, аналитик.

Ночью 5 мая наблюдалась активность в районе и называемых "вышек Бойко". Пока сообщений об уничтожении нет, но "что-то интересное", акцентировал Криволап, точно будет.

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"Теперь российские пилоты вынуждены подниматься на большие высоты - более 5-7 км. Они не смогут летать на малых высотах, чтобы обнаруживать наши дроны. Я надеюсь, что мы будем достаточно свободно перемещаться по акваториям Черного и Азовского морей", - подчеркнул эксперт.

Ранее Буданов поделился деталями об уничтожении двух российских Су-30 морскими дронами ГУР в Черном море.