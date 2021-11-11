Какие подарки нельзя дарить на день рождения: народные приметы, суеверия, поверья

Что нельзя дарить в день рождения / Pexels

Выбор подарка ко дню рождения – это очень ответственный момент. К сожалению, не все относятся к нему серьезно. Наши предки верили, что подаренный предмет может принести не только радостные эмоции, но и стать причиной многих бед.

ТСН.ua рассказывает, какие подарки ни в коем случае нельзя дарить и принимать в дар, чтобы не навлечь несчастья или болезни.

Что нельзя принимать в подарок от гостей или дарить самому

Можна ли дарить носки на день рождения? / Pexels

Если вас пригласили на празднование дня рождения, не стоит в очередной раз покупать набор кастрюль для женщины или пару носков для мужчины. Вот какие презенты могут принести в дом только негатив:

Часы – у наших предков этот подарок считался символом разлуки и быстрой ссоры. Не любят дарить их и китайцы, утверждающие, что он отсчитывает секунды до смерти человека;

Нож – такой подарок означает, что человек хочет перерезать любые отношения с вами. Также в древности верили: этот предмет приносит несчастье в дом;

Носовой платок – в православных странах, как и в Украине, такой подарок считался символом будущих слез;

Носки – женщинам категорически запрещалось дарить своему мужу эту вещь, иначе он уйдет из дома к другой. А вот если носки дарила мама парня, то он мог выйти из-под ее влияния, поэтому невестки часто подстрекали свекровь сделать подобный презент;

Книги – многие могут сказать, что именно книга является лучшим презентом на любой праздник, но народные приметы говорят, что ее нельзя дарить своему любимому человеку, потому что скоро вас ждет развод;

Зеркало – в разных культурах существует множество поверий, связанных с этим предметом. Наши предки считали, что такой подарок принесет в дом несчастье и может разрушить семью;

Посуда – даже если вы решили сделать такой презент, обязательно посмотрите, чтобы он не был надтреснутым, желательно внутрь тарелки или кружки положить еще что-то (например, деньги). Сколько тарелок можно дарить? Здесь нет четких правил, поэтому можно решать самостоятельно;

Растения или животные – чтобы не было неприятностей за такой подарок просили "выкуп" (символически можно дать гривну или пару копеек);

Пустой кошелек или сумка — если их подарить, то деньги вытекут из семьи, поэтому наши предки клали в них монеты;

Домашние тапочки – есть суеверие, что они могут принести новому владельцу сильную болезнь или даже смерть;

Галстук – если незамужняя девушка подарит его женатому мужчине, то “привяжет” последнего к себе;

Большая ваза – получать ее в дар нужно очень осторожно, потому что она может испортить ваше будущее;

Желтые цветы – традиционно такой букет не дарят любимым, потому что он приносит разлуку.

Какие подарки приносят благополучие, счастье и положительные эмоции

Что принято дарить на день рождения / Pexels

Что же тогда дарить? Такой вопрос, наверное, интересует каждого, кто собирается на вечеринку по случаю дня рождения и хочет поразить виновника праздника. У наших предков также существовали народные приметы, связанные с лучшими подарками:

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Парафиновая или восковая свеча – настоящий оберег и символ любви, поэтому получить ее в подарок считается хорошим знаком (особенно молодой семье);

Расческа для любимой женщины – если мужчина хочет признаться в чувствах, такой презент станет отличным вариантом;

Шарф для любимого мужчины – аналогично, чтобы сказать парню о своей любви, нужно подарить ему шарф;

Новая обувь – можно ли дарить обувь на день рождения? Да! Особенно если близкий человек собирается в далекое путешествие, такой подарок станет символом лёгкой дороги;

Кухонное полотенце – считалось, если замужняя подруга дарит молодой девушке эту вещь, то она помогает ей найти достойного спутника жизни;

Можно ли дарить скатерть — она, как и подушки или ковры, окутана положительной энергетикой, поэтому принесет только счастье.

А вот если вы хотите подарить украшения, нужно соблюдать осторожность. Можно ли дарить кольцо на день рождения по славянским традициям? Наши предки считали такой предок положительным. Но тут есть определенные моменты: дарящий человек обязан иметь только добрые намерения по отношению к одаренному. Если вы не уверены в этом, принимая дар, нужно прошептать: "Спаси и сохрани!".

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