- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 734
- Время на прочтение
- 1 мин
Какие поезда задерживаются из-за обстрелов в Сумской области
В результате вражеских атак повреждение железнодорожной инфраструктуры и обесточивание, что привело к задержке поездов.
Россияне обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Сумском направлении, поэтому ряд поездов курсируют с задержками.
Об этом сообщила «Укрзализныця».
Какие поезда задерживаются
№46 Ужгород — Харьков и
№ 113 Харьков — Львов
В региональном сообщении с задержкой курсирует региональный поезд №895 Конотоп — Фастов-1.
Также задерживается пригородный рейс №6452 Нежин — Конотоп. Сейчас время задержки — два часа.
Напомним, Россия систематически атакует железнодорожную инфраструктуру Украины, используя дроны-разведчики для поиска целей.
За последние несколько недель российская армия усилила удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, превратив ее в одну из главных целей.
Враг обстреливал железную дорогу в Полтавской, Одесской, Харьковской и Сумской областях, что привело к повреждениям депо, путей и жертвам среди пассажиров и сотрудников «Укрзализныци».