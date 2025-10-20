ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
734
Время на прочтение
1 мин

Какие поезда задерживаются из-за обстрелов в Сумской области

В результате вражеских атак повреждение железнодорожной инфраструктуры и обесточивание, что привело к задержке поездов.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Поезда задерживаются

Поезда задерживаются / © Associated Press

Россияне обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Сумском направлении, поэтому ряд поездов курсируют с задержками.

Об этом сообщила «Укрзализныця».

Какие поезда задерживаются

  • №46 Ужгород — Харьков и

  • № 113 Харьков — Львов

В региональном сообщении с задержкой курсирует региональный поезд №895 Конотоп — Фастов-1.

Также задерживается пригородный рейс №6452 Нежин — Конотоп. Сейчас время задержки — два часа.

Напомним, Россия систематически атакует железнодорожную инфраструктуру Украины, используя дроны-разведчики для поиска целей.

За последние несколько недель российская армия усилила удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, превратив ее в одну из главных целей.

Враг обстреливал железную дорогу в Полтавской, Одесской, Харьковской и Сумской областях, что привело к повреждениям депо, путей и жертвам среди пассажиров и сотрудников «Укрзализныци».

Дата публикации
Количество просмотров
734
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie