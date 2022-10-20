Какие погодные сюрпризы готовит украинцам грядущая зима — прогноз Укргидрометцентра

Украинский гидрометеорологический центр обнародовал вероятный сценарий развития погодных условий в течение зимы 2022-2023 гг.

В то же время в Укргидрометцентре отметили, что современное развитие метеорологической науки во всем мире еще не позволяет составлять достоверные прогнозы развития атмосферных процессов на длительные периоды (1-3 месяца и более).

Вместе с тем благодаря метеорологическим наблюдениям, которые насчитывают в большинстве областей Украины 80-100 и более лет и созданию соответствующих баз данных, у украинских метеорологов есть возможность анализа таких больших массивов информации и определения трендов (направлений) в температурном режиме в Украине.

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Именно такой подход позволяет оценить вероятность различных сценариев развития погодных условий, давать рекомендации по ожидаемому температурному режиму в разные сезоны года и учитывать эти рекомендации при принятии управленческих решений.

Результаты анализа температурных показателей в Украине за последние 30 лет свидетельствуют о следующем:

переход средней суточной температуры через +8 градусов в сторону понижения (начало отопительного периода) даже в северных регионах Украины осуществляется в третьей декаде октября, в других регионах Украины в начале ноября и позже;

средняя температура зимнего периода (особенно января и февраля) повысилась на 2,0-2,5 градуса;

существенно сократилась продолжительность зимнего периода с температурой ниже нуля градусов;

сумма отрицательных температур в течение зимнего периода сократилась почти в 2 раза;

каждую зиму фиксируется большое количество температурных рекордов относительно высоких температур за весь период метеорологических наблюдений;

переход средней суточной температуры весной через +8 градусов в сторону повышения (окончание отопительного периода) осуществляется в первой декаде апреля и раньше.

На основе вышеприведенного анализа можно сделать следующие выводы о предстоящей зиме 2022-23 гг.

средняя температура зимнего периода (декабрь-февраль) ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020 гг.;

вероятность длительных периодов очень холодной погоды с минимальной температурой -25..-30 градусов в Украине очень низкая;

по большей части вероятны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток, когда минимальная температура ночью составит -15...-20 градусов на северо-востоке страны до -26 градусов;

перенос начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончание на более ранние сроки обоснован и подтверждается метеорологическими расчетами.

Фото: Укргидрометцентр

Напомним, как ранее рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух, этой зимой январь – будет самым холодным месяцем. Однако его средняя температура может на 2 С превышать климатическую норму.

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