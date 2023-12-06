Какие последствия будет иметь ликвидация предателя Ильи Кивы: объяснение военного эксперта

Чувствовать себя в безопасности коллаборанты не могут даже вне Украины.

В России ликвидировали экснардепа и предателя Украины Илью Киву. Уничтожение таких персонажей на территории государства-агрессора доказывает: российские спецслужбы не контролируют ситуацию, украинские же – могут работать в тылу врага.

Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

Миф разрушен

Следует упомянуть только уничтожение оккупанта Олега Попова, взрывы на Байкало-Амурской магистрали, ликвидацию Владлена Татарского и сотни других подобных случаев. Очевидно, подчеркивает Грабский, что такая тенденция вызывает озабоченность у российских спецслужб. Безусловно, какого-либо общеполитического резонанса от уничтожения очередного предателя (а их, как известно, не любят ни в России, ни в Украине) не будет.

"Но, по меньшей мере, то, что украинские спецслужбы проводят операции на территории врага, должно вызывать беспокойство у соответствующих структур России. Мы же долго жили в плену легенды, что – НКВД, КГБ, ФСБ – мощный монстр, который может решать абсолютно все задачи,

– отметил Грабский.

Да, против гражданского населения российские спецслужбы действительно работают на "высоком" уровне. Но в поединке с настоящими профессионалами у них "все идет не по плану", отсюда и разные проблемы и сбои.

"Расширение зоны влияния украинских спецслужб на территорию противника – это очень забавно. Именно этот вариант хорош и даже без упоминания фамилий. Будь то Кива, будь то условный Янукович или Азаров. Показательное уничтожение врагов. Так и должно быть", – подчеркнул Грабский.

Напомним, в Сети показали первые кадры с места убийства скандального политика Ильи Кивы.

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