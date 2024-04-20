Какие последствия имеет уничтожение российских радаров: ответ военного эксперта

Два уничтоженных радара, в Мордовии и Брянской области, это беспрецедентная потеря. Есть два момента, даже три.

Об этом в эфире телемарафона сказал военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По словам Мусиенко, речь идет о:

подготовка к развертыванию F-16 полноценно в Украине;

открытие возможностей и способностей для наших дронов, потому что у России меньше возможностей;

уменьшение их возможностей ПВО прямо там.

"То есть они не видят там и они не видят, что происходит на территории Украины. Это приведет к тому, что будут перекрывать другими радарами. Надо подтягивать ближе к границе Украины, это риск, они тоже будут нанесены на карту. В радар очень тяжело попасть, но возможно. Соответственно – это цели", – подытожил Мусиенко.

Напомним, украинский беспилотник уничтожил у России уникальный радар ядерного сдерживания.

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