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Какие последствия имеет уничтожение российских радаров: ответ военного эксперта

Какие последствия имеет уничтожение российских радаров: ответ военного эксперта

Александр Мусиенко / Фото: facebook.com/musiienkoua/

Врагу будет все сложнее.

Два уничтоженных радара, в Мордовии и Брянской области, это беспрецедентная потеря. Есть два момента, даже три.

Об этом в эфире телемарафона сказал военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По словам Мусиенко, речь идет о:

  • подготовка к развертыванию F-16 полноценно в Украине;
  • открытие возможностей и способностей для наших дронов, потому что у России меньше возможностей;
  • уменьшение их возможностей ПВО прямо там.

"То есть они не видят там и они не видят, что происходит на территории Украины. Это приведет к тому, что будут перекрывать другими радарами. Надо подтягивать ближе к границе Украины, это риск, они тоже будут нанесены на карту. В радар очень тяжело попасть, но возможно. Соответственно – это цели", – подытожил Мусиенко.

Напомним, украинский беспилотник уничтожил у России уникальный радар ядерного сдерживания.

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