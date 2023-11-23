Какие потери враг понес на Таврическом направлении: детали от командующего

Российская армия начала третью волну активных действий в пределах наступления в направлении Авдеевки.

На Таврическом направлении враг продолжает нести потери. Так, усилиями наших бойцов уничтожены танки, артсистемы, военные армии РФ и т.д.

Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Подробнее о потерях врага и ситуации

Как отмечает генерал, в операционной зоне ОВСУ "Таврия" враг нанес 11 авиаударов, провел 56 боевых столкновений и совершил 973 артобстрела. Несмотря на это, наши защитники и защитницы стойко удерживают оборону на Авдеевском направлении.

В "Таврии" детализировали, что общие потери врага составили:

706 человек;

8 танков;

13 ББМ;

8 артсистем;

2 средства ПВО;

15 БпЛА!

5 автомобилей;

2 склада боеприпасов;

4 важных объекта противника.

Кроме этого, еще 44 единицы техники врага повреждены.

"В то же время идет ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении", — отметил Тарнавский.

Напомним, по состоянию на 23 ноября 2023 г. ВСУ уничтожили 321 800 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1130 военных.

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