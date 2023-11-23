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Какие потери враг понес на Таврическом направлении: детали от командующего

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Какие потери враг понес на Таврическом направлении: детали от командующего

Александр Тарнавский/Скриншот с видео

Российская армия начала третью волну активных действий в пределах наступления в направлении Авдеевки.

На Таврическом направлении враг продолжает нести потери. Так, усилиями наших бойцов уничтожены танки, артсистемы, военные армии РФ и т.д.

Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Подробнее о потерях врага и ситуации

Как отмечает генерал, в операционной зоне ОВСУ "Таврия" враг нанес 11 авиаударов, провел 56 боевых столкновений и совершил 973 артобстрела. Несмотря на это, наши защитники и защитницы стойко удерживают оборону на Авдеевском направлении.

В "Таврии" детализировали, что общие потери врага составили:

  • 706 человек;
  • 8 танков;
  • 13 ББМ;
  • 8 артсистем;
  • 2 средства ПВО;
  • 15 БпЛА!
  • 5 автомобилей;
  • 2 склада боеприпасов;
  • 4 важных объекта противника.

Кроме этого, еще 44 единицы техники врага повреждены.

"В то же время идет ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении", — отметил Тарнавский.

Напомним, по состоянию на 23 ноября 2023 г. ВСУ уничтожили 321 800 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1130 военных.

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Дата публикации
Просмотры
188
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