Какие потери враг понес на Таврическом направлении: детали от командующего

Российская армия начала третью волну активных действий в пределах наступления в направлении Авдеевки.
На Таврическом направлении враг продолжает нести потери. Так, усилиями наших бойцов уничтожены танки, артсистемы, военные армии РФ и т.д.
Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
Подробнее о потерях врага и ситуации
Как отмечает генерал, в операционной зоне ОВСУ "Таврия" враг нанес 11 авиаударов, провел 56 боевых столкновений и совершил 973 артобстрела. Несмотря на это, наши защитники и защитницы стойко удерживают оборону на Авдеевском направлении.
В "Таврии" детализировали, что общие потери врага составили:
- 706 человек;
- 8 танков;
- 13 ББМ;
- 8 артсистем;
- 2 средства ПВО;
- 15 БпЛА!
- 5 автомобилей;
- 2 склада боеприпасов;
- 4 важных объекта противника.
Кроме этого, еще 44 единицы техники врага повреждены.
"В то же время идет ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении", — отметил Тарнавский.
Напомним, по состоянию на 23 ноября 2023 г. ВСУ уничтожили 321 800 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1130 военных.
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