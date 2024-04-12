Россияне понесут потери не только благодаря мощным ВСУ, но и из-за собственной несуразности.

Инцидент с вертолетом Ми-24 10 апреля является по меньшей мере 13-м случаем за время войны, когда сообщалось о потерях российской авиации от "дружественного огня" ПВО. При этом более половины случаев произошло с начала 2024 года.

Об этом пишет The Insider.

Общие потери

Как отмечается, всего из-за возможных действий своего ПВО были утрачены:

4 многоцелевых истребителя Су-35;

3 истребителя-бомбардировщика Су-34;

2 самолета ДРЛОиУ А-50У;

1 многоцелевой истребитель Су-27;

1 десантно-транспортный вертолет Ми-8;

1 многоцелевой вертолет Ми-24.

Да, воздушный командный пункт Ил-22М11 после поражения удалось посадить. Впрочем, кадры повреждений демонстрируют, что самолету нужен долгосрочный ремонт.

Напомним, по состоянию на утро 12 апреля 2024 г. ВСУ уничтожили 451 730 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 840 военных.

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