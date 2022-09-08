Какие поверхности нельзя очищать пищевой содой и уксусом, чтобы не было эрозии

Пищевая сода и уксус – наверное, самые популярные средства для уборки и мытья у многих украинцев. Несмотря на их универсальность и широкое применение, использовать их на некоторых поврехностях нельзя.
Уксус и пищевая сода – отличные универсальные средства для чистки разнообразных поверхностей, помогающие удалить жир и грязь. Их применяют в борьбе с известковым налетом, для очистки забитых раковин, чтобы удалить запах из холодильника и т.д. Однако есть некоторые поверхности, которые нельзя чистить уксусом и пищевой содой.
Что нельзя чистить, мыть уксусом
- Мраморные столешницы и плиты. Уксус вступает в реакцию с мраморными рабочими поверхностями и оставляет тусклые белые следы, часто известные как следы травления. Уксусная кислота способна испортить поверхность облицовочного материала, поэтому для изделий из гранита и мрамора лучше использовать моющее средство для посуды без абразивов и теплую воду.
- Резиновые материалы, например, резиновую часть стиральной машины. Уксус может испортить резину, что может привести к утечкам и другим серьезным проблемам.
- Деревянные поверхности, в частности паркет, на вощеной мебели уксус может стереть блестящую поверхность.
- Утюг. Не заливайте уксус в отсек для воды, чтобы очистить утюг.
- Пятна типа чернильных пятен, мороженого, следов травы или крови уксусу не под силу, потом для выведения пятен потребуется серьезный пятновыводитель.
Что нельзя чистить пищевой содой
- Зеркала и стекла. Хотя пищевая сода является мягким абразивом, ее использование на стеклах и зеркалах может поцарапать поверхность. Вместо этого можно использовать раствор уксуса или специальное средство для мытья стекла.
- Мраморные столешницы, сода может вызвать эрозию защитного слоя мрамора.
- Деревянные поверхности. Применение пищевой соды на деревянных поверхностях может стереть герметик и вызвать появление пятен.
- Алюминиевые кастрюли и сковороды. Пищевая сода безопасна для большинства металлов, однако при очистке кастрюль и сковородок из алюминия не следует ее применять, потому что алюминий и сода могут вступить в реакцию, из-за которой алюминий может начать окисляться и изменять свой цвет.
- Старинное серебро. Многие используют пищевую соду для чистки серебряных столовых приборов, однако следует быть осторожным, поскольку абразивная природа этого порошка может испортить покрытие.
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