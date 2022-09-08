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Какие поверхности нельзя очищать пищевой содой и уксусом, чтобы не было эрозии

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Какие поверхности нельзя очищать пищевой содой и уксусом, чтобы не было эрозии

Что нельзя чистить содой и уксусом

Пищевая сода и уксус – наверное, самые популярные средства для уборки и мытья у многих украинцев. Несмотря на их универсальность и широкое применение, использовать их на некоторых поврехностях нельзя.

Уксус и пищевая сода – отличные универсальные средства для чистки разнообразных поверхностей, помогающие удалить жир и грязь. Их применяют в борьбе с известковым налетом, для очистки забитых раковин, чтобы удалить запах из холодильника и т.д. Однако есть некоторые поверхности, которые нельзя чистить уксусом и пищевой содой.

Что нельзя чистить, мыть уксусом

  • Мраморные столешницы и плиты. Уксус вступает в реакцию с мраморными рабочими поверхностями и оставляет тусклые белые следы, часто известные как следы травления. Уксусная кислота способна испортить поверхность облицовочного материала, поэтому для изделий из гранита и мрамора лучше использовать моющее средство для посуды без абразивов и теплую воду.
  • Резиновые материалы, например, резиновую часть стиральной машины. Уксус может испортить резину, что может привести к утечкам и другим серьезным проблемам.
  • Деревянные поверхности, в частности паркет, на вощеной мебели уксус может стереть блестящую поверхность.
  • Утюг. Не заливайте уксус в отсек для воды, чтобы очистить утюг.
  • Пятна типа чернильных пятен, мороженого, следов травы или крови уксусу не под силу, потом для выведения пятен потребуется серьезный пятновыводитель.

Что нельзя чистить пищевой содой

  • Зеркала и стекла. Хотя пищевая сода является мягким абразивом, ее использование на стеклах и зеркалах может поцарапать поверхность. Вместо этого можно использовать раствор уксуса или специальное средство для мытья стекла.
  • Мраморные столешницы, сода может вызвать эрозию защитного слоя мрамора.
  • Деревянные поверхности. Применение пищевой соды на деревянных поверхностях может стереть герметик и вызвать появление пятен.
  • Алюминиевые кастрюли и сковороды. Пищевая сода безопасна для большинства металлов, однако при очистке кастрюль и сковородок из алюминия не следует ее применять, потому что алюминий и сода могут вступить в реакцию, из-за которой алюминий может начать окисляться и изменять свой цвет.
  • Старинное серебро. Многие используют пищевую соду для чистки серебряных столовых приборов, однако следует быть осторожным, поскольку абразивная природа этого порошка может испортить покрытие.

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Дата публикации
Просмотры
2134
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