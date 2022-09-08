Какие поверхности нельзя очищать пищевой содой и уксусом, чтобы не было эрозии

Пищевая сода и уксус – наверное, самые популярные средства для уборки и мытья у многих украинцев. Несмотря на их универсальность и широкое применение, использовать их на некоторых поврехностях нельзя.

Уксус и пищевая сода – отличные универсальные средства для чистки разнообразных поверхностей, помогающие удалить жир и грязь. Их применяют в борьбе с известковым налетом, для очистки забитых раковин, чтобы удалить запах из холодильника и т.д. Однако есть некоторые поверхности, которые нельзя чистить уксусом и пищевой содой.

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Что нельзя чистить, мыть уксусом

Мраморные столешницы и плиты. Уксус вступает в реакцию с мраморными рабочими поверхностями и оставляет тусклые белые следы, часто известные как следы травления. Уксусная кислота способна испортить поверхность облицовочного материала, поэтому для изделий из гранита и мрамора лучше использовать моющее средство для посуды без абразивов и теплую воду.

Резиновые материалы, например, резиновую часть стиральной машины. Уксус может испортить резину, что может привести к утечкам и другим серьезным проблемам.

Деревянные поверхности, в частности паркет, на вощеной мебели уксус может стереть блестящую поверхность.

Утюг. Не заливайте уксус в отсек для воды, чтобы очистить утюг.

Пятна типа чернильных пятен, мороженого, следов травы или крови уксусу не под силу, потом для выведения пятен потребуется серьезный пятновыводитель.

Что нельзя чистить пищевой содой

Зеркала и стекла. Хотя пищевая сода является мягким абразивом, ее использование на стеклах и зеркалах может поцарапать поверхность. Вместо этого можно использовать раствор уксуса или специальное средство для мытья стекла.

Мраморные столешницы, сода может вызвать эрозию защитного слоя мрамора.

Деревянные поверхности. Применение пищевой соды на деревянных поверхностях может стереть герметик и вызвать появление пятен.

Алюминиевые кастрюли и сковороды. Пищевая сода безопасна для большинства металлов, однако при очистке кастрюль и сковородок из алюминия не следует ее применять, потому что алюминий и сода могут вступить в реакцию, из-за которой алюминий может начать окисляться и изменять свой цвет.

Старинное серебро. Многие используют пищевую соду для чистки серебряных столовых приборов, однако следует быть осторожным, поскольку абразивная природа этого порошка может испортить покрытие.

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