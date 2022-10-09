Какие повестки могут вручить во время мобилизации: правозащитница о четырех видах документа

В Украине продлили общую мобилизацию до 21 ноября 2022 года.

При моблизации в Украине граждане могут получать повестки четырех видов.

Заведующая сектором Великописаревского бюро правовой помощи Людмила Мусиенко разъяснила по поводу повесток в Украине.

"Повестка может быть вручена с целью уточнения учетных данных, на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК), на срочную военную службу, а также повестка — мобилизационное распоряжение", — отметили в бюро правовой помощи.

Вручаемая повестка с целью уточнения учетных данных

Данный вид повестки вручается призывнику для внесения его данных в базу:

семейное положение,

информация о трудоустройстве,

наличие или отсутствие детей.

"Результтом такой проверки могут быть выявлены основания для освобождения от службы в армии, например, при наличии ребенка. Кроме того, могут быть установлены основания для отсрочки от призыва на срочную военную службу, если у призывника есть заболевания, исключающие возможность прохождения военной службы", – отмечает Людмила Мусиенко.

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК)

Этот вид документа обязывает призывника пройти медицинское обследование. К повестке прилагается карточка исследования и медицинского осмотра военнообязанного, в которой указывается, о годности или непригодности призывника к срочной службе.

Повестка-призыв на срочную военную службу

В повестке третьего вида указан срок, в который нужно явиться к призывному участку. Кроме того, в такой повестке отмечается, что при себе необходимо иметь: паспорт, военный билет (временное удостоверение) или удостоверение о приписке к призывному участку (для призывников), а также учетно-послужную карточку и мобилизационное распоряжение (при наличии).

Мобилизационное распоряжение

Это повестка, которая вручается военнообязанным лицам с выводом медицинской комиссии. Их сочли пригодными к несению военной службы. В основном мобилизационное распоряжение вручается при объявлении мобилизации. В мобилизационном распоряжении указывается на обязанность явиться в определенный призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.

Как действовать при вручении повестки: что известно

В Украине расширили список причин, когда можно не приходить в военкомат, если вручили повестку.

Среди причин, по которым можно вовремя не прийти в военкомат, есть:

болезнь или необходимость ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), проживающими вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другими близкими родственниками;

осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, что делает невозможным его прибытие.

Речь идет о болезни родных или если против мобилизованного открыто уголовное производство и он не может вовремя прийти в военкомат.

Напомним, начальник Дарницкого территориального центра комплектования в Киеве полковник Руслан Тригуб объяснил, как военнообязанный узнает, что он мобилизован.

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